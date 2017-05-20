Шапиро сменил Рачковского на посту председателя ФХБ 19 20.05.2017, 12:06

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Семен Шапиро

То, о чем говорили вчера, все же стало действительностью.

Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси.

Новым главой федерации на проходящей сегодня отчетно-выборной конференции избран председатель Минского областного исполнительного комитета Семен Шапиро. Эту информацию передает БелТА.

Семен Шапиро родился в 1961 году в деревне Речень Любанского района Минской области. Является заслуженным работником сельского хозяйства Республики Беларусь. С ноября 2013 года — председатель Минского областного исполнительного комитета.