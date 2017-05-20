Шапиро сменил Рачковского на посту председателя ФХБ

Шапиро сменил Рачковского на посту председателя ФХБ19
- 20.05.2017, 12:06
- 1,460
То, о чем говорили вчера, все же стало действительностью.
Игорь Рачковский подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси.
Новым главой федерации на проходящей сегодня отчетно-выборной конференции избран председатель Минского областного исполнительного комитета Семен Шапиро. Эту информацию передает БелТА.
Семен Шапиро родился в 1961 году в деревне Речень Любанского района Минской области. Является заслуженным работником сельского хозяйства Республики Беларусь. С ноября 2013 года — председатель Минского областного исполнительного комитета.