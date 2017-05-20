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Кочанова: Хоккей – это идеология

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  • 20.05.2017, 12:16
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Наталья Кочанова

Глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова прокомментировала назначение Семена Шапиро на должность главы ФХБ.

– Хоккей – это идеология, которая может сплотить нацию. Президент уделяет этому виду большое внимание. И я рада, что на эту должность назначили именно Семена Борисовича Шапиро.

Хоккей у нас в стране любят. Во время чемпионата мира вся страна прильнула к экранам и искренне переживала неудачный старт нашей команды. Надеюсь, в будущем у нас будут только успехи, – цитирует Кочанову Трибуна.

Семен Шапиро родился в 1961 году в деревне Речень Любанского района Минской области. Является заслуженным работником сельского хозяйства Республики Беларусь. С ноября 2013 года — председатель Минского областного исполнительного комитета.


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