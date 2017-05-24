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Владимир Денисов: Федерацией должен управлять спортсмен

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  • 24.05.2017, 10:13
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Владимир Денисов

Хоккеист сборной Беларуси рассказал о последних перестановках в ФХБР.

Защитник сборной Беларуси и челябинского «Трактора» Владимир Денисов поделился мнением насчет того, кто должен возглавлять Федерацию хоккея Беларуси, пишет pressball.by

«Наверху, наверное, виднее, кто должен управлять хоккеем. Я считаю, что все-таки федерацией должен управлять спортсмен, человек из спортивной среды. Или человек, пусть и не спортсмен, вокруг которого должна быть команда единомышленников, которая понимает хоккей и разбирается в нем», - рассказал Владимир Денисов.


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