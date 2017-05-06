Хоккеистам урежут финансирование 6.05.2017, 14:02

ФОТО: REUTERS/ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕНКО

Бюджет самого богатого представителя белорусской индустрии спорта, минского «Динамо», в сезоне-2017/18 будет меньше, чем в предыдущем.

Об этом на минувшей неделе заявил генеральный директор клуба Анатолий Курилец. Тем не менее отказываться от спортивных амбиций никто не собирается: при необходимости руководство готово даже увеличить количество легионеров в команде (в последних сезонах их было не больше семи), пишет газета «Белорусы и рынок».

Решение о сокращении бюджета было принято заблаговременно, и клуб имел возможность подготовиться к переходу на новый режим. Так, в конце 2016 года «Динамо» отказалось от услуг двух высокооплачиваемых хоккеистов — Ника Бэйлена и Шарля Лингле, хотя контракты с ними действовали до 30 апреля 2018 года. Соответственно, клуб не только снизил нагрузку на бюджет-2016/17, но и создал задел для плановой оптимизации зарплатной ведомости в следующем первенстве.

Глобальных изменений нет. В последние годы конкретные цифры бюджета самого затратного для государства спортивного клуба страны держатся в тайне. Однако структура наполнения этого бюджета наверняка не претерпела значительных изменений с 2014 года, когда финансовые показатели были обнародованы в последний раз. Тогда «Динамо» примерно на 70 % финансировалось предприятиями государственного сектора. На заработную плату игроков расходовалось около половины бюджета клуба. Кстати, общая сумма расходов составляла 19,7 млн долларов.

В любом случае сокращение бюджета не будет значительным. Даже в случае его урезания до 10 млн долларов (минимальная сумма, необходимая для участия в КХЛ), что маловероятно, «Динамо» останется очень богатым по белорусским меркам. Для сравнения: предполагаемый бюджет БАТЭ на сезон-2017 составляет лишь 4,5 млн долларов.

Дилемма. Безусловно, участие в проекте под названием «Континентальная хоккейная лига» — немалая нагрузка для белорусского государства. При этом связь между выступлением в российской лиге и развитием национального хоккея в целом не просматривается.

Так, в конце апреля завершился чемпионат мира в I дивизионе. По его итогам в элитный дивизион вышли Австрия и Южная Корея, клубы которых не представлены в КХЛ. А вот Казахстану многолетнее участие в российском турнире базовой команды сборной, «Барыса», квалифицироваться в группу сильнейших не помогло.

Аналогичным выглядит сравнение Венгрии и Хорватии — не самых сильных хоккейных стран. На протяжении последних четырех сезонов клуб из Хорватии выступал в КХЛ, однако это никак не помогло национальной сборной этой страны, которая продолжает барахтаться в группе В I дивизиона. Венгрия же сыграла в элитной группе на чемпионате мира — 2016 и впервые за 77 лет обыграла там одну из команд. Кстати, поверженной оказалась именно Беларусь.

Впрочем, наиболее наглядный пример — состав участников Олимпиады-2018. В сентябре минувшего года Беларусь, Латвия и Казахстан (все три страны представлены клубами в КХЛ) принимали участие в квалификационных турнирах, чтобы пробиться на олимпийское хоккейное первенство в Пхенчхане. Однако квалифицироваться на Игры им не удалось: в Корею поедут Словения, Германия и Норвегия, знающие о КХЛ лишь понаслышке.

В общем, последние тенденции в мире хоккея демонстрируют, что развитие национального первенства куда более благотворно сказывается на игре сборной, нежели участие в российской КХЛ. Тем более что второй вариант очень дорог: одни лишь чартерные перелеты обходятся «Динамо» в суммы, сопоставимые с бюджетом крепкого клуба белорусского чемпионата.

В этом свете сокращение бюджета «Динамо» кажется полумерой. Сегодня скрыть необходимость коренных реформ довольно трудно, но и надеяться на их проведение не приходится.