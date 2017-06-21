закрыть
21 июня 2017, среда, 15:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Автора скандального интервью с Алексиевич уволили с работы

3
  • 21.06.2017, 13:28
  • 5,100
Светлана Алексиевич

Горе-пропагандист лишился работы в газете «Деловой Петербург».

Сергей Гуркин, автор интервью с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, 20 июня был уволен из газеты «Деловой Петербург» по инициативе работодателя с формулировкой «по соглашению сторон», пишет nn.by.

Как следует из его объяснений российским СМИ, он предложил «Деловому Петербургу» опубликовать интервью, но издание отказалась. Тогда Гуркин отдал его в «Регнум».


Мнение

Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников
Як гандбол у хакея… прайграў
Як гандбол у хакея… прайграў Алег Дашкевіч
Стая
Стая Светлана Калинкина
Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая


Интервью

Диктатура труслива
Диктатура труслива
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона