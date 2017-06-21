Автора скандального интервью с Алексиевич уволили с работы 3 21.06.2017, 13:28

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Светлана Алексиевич

Горе-пропагандист лишился работы в газете «Деловой Петербург».

Сергей Гуркин, автор интервью с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, 20 июня был уволен из газеты «Деловой Петербург» по инициативе работодателя с формулировкой «по соглашению сторон», пишет nn.by.

Как следует из его объяснений российским СМИ, он предложил «Деловому Петербургу» опубликовать интервью, но издание отказалась. Тогда Гуркин отдал его в «Регнум».