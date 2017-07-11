«Зарплата 200 рублей, крупа в магазине 3 рубля - как жить?» 11.07.2017, 13:35

Жители Барановичей рассказали о финансовом положении в городе.

Intex-press провел опрос на барановичских улицах, чтобы узнать, заметили ли жители города эти позитивные тенденции:

- Все хуже и хуже, - подытожила женщина.

- Люди уезжают на заработки за границу. Зарплата 200 рублей, крупа в магазине 3 рубля - как жить?

- Ничего не изменилось, цены только выше стали, - рассказала жительница Барановичей.

- Зарплаты не платят, предприятия стоят, какие могут быть изменения, - возмущена женщина.