Лукашенко одолжил самолет Додону для возвращения в Молдову 15 14.07.2017, 18:03

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«Широкий жест» диктатора был обусловлен отсутствием прямого рейса Минск—Кишинев.

Лукашенко предоставил самолет президенту Молдовы Игорю Додону для возвращения в Кишинев официальной делегации.

Президент Молдовы завершил свой рабочий визит в Беларусь и вернулся в Молдову. Обычно все свои официальные полеты глава государства совершает обычными рейсами, и, в основном, эконом-классом, пишет tut.by.

Фото: пресс-служба президента Молдовы

«Видимо в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск—Кишинев нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого перелета в Кишинев», — сообщил муниципальный советник Кишинева от Партии социалистов Гаик Вартанян.

Информацию о возвращении в Кишинев президента Молдовы на самолете Лукашенко изданию подтвердили и в пресс-службе Додона.

Судя по фотографии, речь идет о самолете Ту-154 из правительственного парка Беларуси. На этом же самолете молдовская делегация в четверг отправилась из Минска в Витебск на открытие фестиваля «Славянский базар».

Напомним, ранее на встрече Александр Лукашенко заявил Игорю Додону, что Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах.