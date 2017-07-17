Реальные зарплаты белорусов — 100-200 долларов в месяц 12 17.07.2017, 8:06

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Почти 70% предложений в белорусском банке вакансий предлагают зарплату менее 465 рублей.

Как свидетельствует анализ предложений нанимателей в общереспубликанском банке вакансий, на 5 июля текущего года в Беларуси насчитывается 1,7% вакансий с уровнем заработной платы свыше 1065 рублей в месяц, пишет БелТА.

На начало июля доля свободных рабочих мест с зарплатой от 966 до 1065 рублей составляла 1%, с зарплатой от 866 до 965 рублей- 1,1%.

Удельный вес вакансий с зарплатой от 766 до 865 рублей был 2,2%, от 666 до 765 рублей — 5,1%, от Br566 до Br665 - 6,4%, от Br466 до Br565 - 13,9%.

68,6% вакансий предлагают зарплату менее 465 рублей.

Так, удельный вес вакансий с зарплатой от 366 до 465 рублей составляет - 18,7%, от 266 до 365 рублей — 28,3%.

Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 21,6% от общего числа свободных рабочих мест - с оплатой труда до Br265 (ниже минимальной заработной платы).

Тем временем, в регионах рабочие сообщают, что их зарплата колеблется от 200 до 500 рублей.