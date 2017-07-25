В Литве за баснословные деньги скупают мухоморы 1 25.07.2017, 16:47

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За килограмм сушеных шляпок грибов предлагают 150 евро.

В ряде региональных газет и порталов появились объявления, в которых за килограмм сушеных шляпок ядовитых грибов предлагают 150 евро. Сам скупщик говорит, что перепродает мухоморы за границу из-за его целебных свойств, а вот фитотерапевт, фармацевт Виргилиюс Скиркявичюс отмечает, что мухомор обладает галлюциногенными свойствами. Продают за границу «По всей Литве скупаем сушеные красные мухоморы. Килограмм — 150 евро», - появилось объявление в одной из районных газет в Лаздияй.

Автор объявления Арнольдас Скиримас в интервью DELFI говорит, что грибы перепродает. Он выразил удовлетворение тем, что в Литве он один скупает опасные грибы, поэтому конкуренции нет, однако и людей, которые бы собирали подобный тип грибов также не хватает. Так что этот заработок ему сложно назвать золотой жилой. «Цена установлена такая, чтобы люди интересовались, звонили. В прошлом году цена была ниже, однако когда люди начали собирать, сушить, то поняли, что это серьезная работа, и не такая уж простая, как может показаться», - говорит он.

По словам предпринимателя, многое зависит от погодных условий, грибной ли год и т. д. Он говорит, что купленные грибы перепродает за границей: «Самые большие рынки - австрийский, немецкий и американский. Скажем, в Австрии есть люди или семьи, целые семейные предприятия, где трудно отличить, является ли оно юридическим лицом, или просто это группа людей, занятых в нетрадиционной медицине, которые и скупают сырье».

Очень опасный гриб

Тем временем многолетний президент ассоциации грибоводов и переработчиков Гинтаутас Милюс не слышал, что кто-нибудь в Литве скупал мухоморы. «Я помню, в детстве мухоморы мы собирали для отпугивания мух, когда не хватало химикатов. Каким-то образом грибы выжимали и поливали стены, но в остальном я не слышал, что кто-то их скупал», - сказал он. Г.Милюса скупка мухоморов очень удивила, потому что это - очень ядовитый гриб.

«Я слышал о его целебных качествах, но я не могу сказать конкретно. Наверное, каждый яд разумно можно использовать, чтобы извлечь что-то полезное, но я считаю, что это очень сложная вещь. Даже прикосновение к мухомору может иметь серьезные последствия, нужно долго мыть руки», - отмечает эксперт. Фитотерапевт, фармацевт Виргиниюс Скиркявичюс признается: первая мысль, которая к нему пришла, когда он услышал о скупке красных мухоморов, их галлюциногенный эффект.

«Это растение вызывает галлюцинации. И только после этого мы можем говорить о его целебных свойствах. Таким образом, все это странно. У тех, кто скупает, могут быть другие объяснения, я не хочу подозревать. Хотя мне интересно, зачем покупать, ведь это не группа ученых, которая скупает грибы, чтобы делать какие-то исследования. Кто-то это просто так придумал. Но я не хочу никого подозревать», - повторил он.