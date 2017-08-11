Фотофакт: Школьник из Слонима нашел боровик-великан весом 600 граммов 2 11.08.2017, 17:45

4,281

Большой гриб был найден недалеко от железнодорожной станции.

В редакцию «Газеты Слонимской» зашли слонимчане — дедушка Михаил со своим внуком Андреем. Грибники решили показать землякам свою находку — гигантский боровик весом в 600 граммов, который был найден недалеко от железнодорожной станции Ивная.

Такой большой гриб, на удивление, оказался не червивым, поэтому дедушка с внуком планируют приготовить из него ужин.