Германии срочно требуются иностранные работники 43 4.01.2018, 19:30

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Экономический подъем привел к рекордной занятости и обострил нехватку квалифицированных кадров.

В Германии по итогам 2017 года зафиксированы рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость, и эксперты уверены, что в 2018 году бум на немецком рынке труда продолжится. Это означает, что дефицит квалифицированных кадров, особенно в некоторых отраслях и регионах, будет и дальше обостряться, и фирмам придется еще активнее привлекать иностранных специалистов, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз, передает DW.

Рекордные показатели благодаря ускорению роста ВВП

Как сообщило 3 января Федеральное агентство по труду (BA) в Нюрнберге, в декабре в ФРГ насчитывалось 2,385 миллиона безработных, что на 183 тысячи меньше, чем в декабре 2016 года, и составляет 5,3 процента трудоспособного населения. Одновременно BA обнародовало средний показатель за весь 2017 год. Он упал до 2,533 миллиона (5,7 процента) и оказался самым низким со времени объединения Германии в 1990 году.

Днем раньше, 2 января, Федеральное статистическое ведомство (Destatis) в Висбадене опубликовало средний показатель занятости за весь 2017 год, и он тоже оказался рекордным: в прошлом году на территории ФРГ трудовой деятельностью занимались 44,3 миллиона человек. Это на 1,5 процента или 638 тысяч человек больше, чем в среднем в 2016 году. Столь мощного скачка занятости в Германии не наблюдалось десять лет.

Все это - результат многолетнего подъема немецкой экономики, заметно ускорившегося во второй половине 2017 года несмотря на трудности с формированием нового правительства ФРГ. На 2018 год ведущие экономические институты предсказывают дальнейшее ускорение темпов роста ВВП Германии и, соответственно, увеличение занятости. Согласно прогнозам, она в ближайшие год-полтора превысит 45 миллионов человек.

Рынок труда близок к полной занятости

В то же время на дальнейшее существенное снижение уровня безработицы в Германии эксперты уже не рассчитывают. Дело в том, что в развитых рыночных экономиках показатель примерно в 5 процентов считается признаком фактически полной занятости. Ведь в обществе всегда имеется определенное число людей, трудоустроить которых по разным причинам, прежде всего из-за отсутствия у них какой-либо квалификации, крайне трудно или практически невозможно.

Уже сейчас на немецком рынке труда при 2,385 миллиона безработных имеются 761 тысяча вакансий (данные за декабрь 2017). И эти вакансии становятся тормозом для развития экономики. Согласно опубликованному в самом конце прошлого года исследованию Федерального объединения среднего бизнеса (BVMW), 40 процентов опрошенных предпритий заявили, что им из-за нехватки квалифицированного персонала уже приходилось отказываться от заказов. А 89 процентов подтвердили, что испытывают трудности при поиске нужных сотрудников.

Эти трудности в ближайшие месяцы еще больше возрастут. На пресс-конференции 3 января глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле сообщил, что немецкими фирмами в этом году предположительно будут созданы 600 тысяч новых рабочих мест.

Часть всех этих вакансий, возможно, удастся закрыть с помощью зарегистрированных безработных, если они успешно пройдут соответствующее обучение или переобучение. Определенную часть новых рабочих мест займет молодежь - выпускники различных учебных заведений. К тому же в последние годы росту занятости в Германии весьма способствуют долго не работавшие женщины, которые, вырастив детей, возвращаются теперь на рынок труда.

"Без привлечения работников из третьих стран мы не обойдемся"

Однако внутренних трудовых ресурсов для того, чтобы в полной мере обеспечить растущую экономику страны необходимыми ей кадрами, сегодняшней Германии явно не хватит. Эксперты единодушны: немецкому рынку труда требуется постоянная подпитка квалифицированными иностранными трудовыми мигрантами.

Самый простой путь, по которому предприятия в ФРГ и шли многие годы, состоит в привлечении работников из стран Евросоюза, ведь им как гражданам ЕС не нужны никакие специальные разрешения: они имеют те же права, что и немцы. Но в последнее время ученые все чаще предупреждают, что потенциал стран ЕС в значительной мере исчерпан. Более того, по мере того, как государства еврозоны преодолевают последствия долгового кризиса и набирают экономические обороты, возрастает вероятность оттока приехавших в Германию специалистов обратно к себе на родину.

Поэтому глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле в конце прошлого года заявил: "Скажу со всей определенностью: без привлечения работников из третьих стран мы в ближайшие годы не обойдемся". Под третьими странами подразумаваются государства, не входящие в ЕС. Скажем, Индия. Или, например, Россия, Украина, Беларусь.

Работники из этих стран с высшим или средним специальным образованием уже сейчас имеют возможность получить в Германии работу вместе с видом на жительство. С принятием закона об иммиграции процесс привлечения в страну трудовых мигрантов (не путать с приемом беженцев из гуманитарных соображений!) должен стать более упорядоченным, а условия и критерии приема иностранных работников - более прозрачными и понятными.

За принятие такого закона ратуют и бизнес, и ученые, и агентство по труду, и целый ряд партий, однако пока не понятно, когда и в каком виде он будет принят, поскольку в Германии все еще нет утвержденного парламентом правительства, которое могло бы разработать законопроект и вынести его на голосование.

А тем временем дефицит квалифицированных кадров нарастает. В опубликованным 3 января сообщении для прессы Федеральное агентство по труду указывает, что в 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми).

А Институт немецкой экономики (IW) в Кельне 22 декабря опубликовал результаты исследования, согласно которому наиболее остро нехватку квалифицированных кадров ощущают вовсе не в столице Германии, Берлине, а на юго-западе страны, в промышленно развитой земле Баден-Вюртемберг, а также в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, особенно - в сельских районах.