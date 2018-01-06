Шведский хоккеист выбросил серебряную медаль после поражения в финале молодежного ЧМ 8 6.01.2018, 15:41

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Лиас Андерссон

Награду словил один из болельщиков и надел себе на шею.

Капитан сборной Швеции по хоккею Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль на трибуну после поражения от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира, сообщает novayagazeta.ru.

Сборная Швеции заняла второе место на молодежном первенстве, уступив команде Канады со счетом 1:3. На видеозаписях в соцсетях видно, как Андерссон получает медаль, надевает ее и сразу же выбрасывает на трибуну. Награду ловит один из болельщиков и надевает себе на шею.

Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира в 17-й раз (абсолютный рекорд). «Бронзу» завоевала команда США, обыграв Чехию. Это уже третья подряд награда американских спортсменов в этом турнире. Россия впервые с 2010 года осталась без медалей турнира, проиграв США в четвертьфинале.