Кудрин: России не поможет даже дорогая нефть 12 24.10.2018, 14:19

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Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ выступил с прогнозом на 2019 год.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал в интервью Bloomberg мрачный прогноз для российской экономики. Из-за нерешенных внутренних проблем и санкций экономический рост в России в 2019 году будет ниже 1%. Не поможет даже резкое повышение цен на нефть, поскольку энергетические компании в условиях неопределенности предпочтут вложить средства в международные активы, сообщает The Bell.

Улучшения обстановки в ближайшее время ждать не стоит — смягчение санкий будет возможно только при следующих президентах России и США.

В 2019 году рост российского ВВП «составит существенно менее 1%», говорит глава Счетной палаты, хотя ранее Минэкономразвития и Центробанк оценивали темпы экономического роста в 1,3% и в 1,2–1,7% соответственно. По мнению Кудрина, замедлению роста ВВП будут способствовать санкции, девальвация рубля и повышение НДС с 18 до 20%.

Ожидание санкций и возможной девальвации снижает нынешний прогноз по рост ВВП на уровне 1,8-2% на 0,5 п.п., а в случае жестких санкций потери будут еще выше, считает глава Счетной палаты. Отмены или смягчения санкций Кудрин не ждет — по его словам, это произойдет как минимум через 5 лет «при следующих президентах США и России». При этом Кудрин отмечает, что больше всего на замедление роста российской экономики влияют не внешние ограничения, а «проблемы внутренних институциональных, структурных реформ».

Надеяться на то, что экономике поможет рост цен на нефть, не стоит, считает Кудрин — «даже если цена на нефть вдруг сильно вырастет, то на рост экономики это окажет минимальное влияние». Из-за плохого инвестиционного климата в условиях санкций цены на нефть уже полтора года не способствуют улучшению экономической конъюнктуры в России, поясняет Кудрин. «Их влияние на рост экономики практически исчерпано», – резюмирует он.

Куда же тогда пойдут дополнительные доходы при росте цен на нефть? Кудрин считает, что не на инвестиции, а в международные активы, которые помогут предприятиям сохранить ликвидные средства в условиях неопределенности. «Так что нефтяная прибавка увеличит отток капитала, а не пойдет на внутреннее потребление», — говорит глава Счетной палаты.

По мнению Счетной палаты, при прогнозируемом снижении цен на нефть и падении курса рубля в 2020–2024 годах экономика будет расти не быстрее чем на 2% в год (правительство рассчитывает на рост быстрее 3% в год — это необходимое условие для выполнения майского указа Владимира Путина).

МВФ оценивает будущий рост российского ВВП более оптимистично. Аналитики фонда считают, что в 2019 году темпы экономического роста в России составят 1,8%. По их мнению, поддержку экономике в частности окажут высокие цены на нефть и рост внутреннего спроса.

Об «ограниченной выгоде» роста цен на нефть для российской экономики писали летом 2018 года и аналитики агентства Fitch. Еще меньшее влияние цены на нефть оказывают на курс рубля, говорили недавно опрошенные The Bell эксперты.

В том, что на ускорение роста ВВП повлияет потребительский спрос, заставляют сомневаться данные Росстата. Из них следует, что в сентябре индекс потребительской уверенности россиян зафиксировал самое резкое снижение показателя с 2015 года — периода очень слабого рубля.