В России заявили о провале «модернизация» флота 16.12.2018, 13:45

Экономический кризис ударил по субмаринам РФ.

Планы российских ВМС сделать корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами «Калибр» эффективным средством неядерного сдерживания к 2020 году провалились, сообщают «Известия».

Предусмотренное Госпрограммой вооружения 2011−2020 годов масштабное оснащение флота крылатыми ракетами с перспективой выйти на второе место после США (вес ракетного залпа американцев около 4000 единиц) не произошло.

Значительно сдвинулись сроки постройки новых кораблей и модернизация подводных лодок. Например, из планировавшихся к постройке 26 корветов и фрегатов — носителей «Калибров» — в состав флота вошли только четыре корабля. Затянулась модернизация подводных крейсеров проекта 949А, а также других кораблей и субмарин.

Сейчас российский флот насчитывает всего одиннадцать небольших кораблей и катеров, оснащенных комплексом «Калибр» с суммарным потенциальным залпом в 96 ракет, а также семь дизельных и от трех до пяти атомных субмарин, также оснащенных этим оружием.

Столь медленные темпы перевооружения создают потенциальную угрозу стратегической стабильности ВМФ России и ставят под угрозу обороноспособность страны.