закрыть
16 декабря 2018, воскресенье, 13:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В России заявили о провале «модернизация» флота

  • 16.12.2018, 13:45

Экономический кризис ударил по субмаринам РФ.

Планы российских ВМС сделать корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами «Калибр» эффективным средством неядерного сдерживания к 2020 году провалились, сообщают «Известия».

Предусмотренное Госпрограммой вооружения 2011−2020 годов масштабное оснащение флота крылатыми ракетами с перспективой выйти на второе место после США (вес ракетного залпа американцев около 4000 единиц) не произошло.

Значительно сдвинулись сроки постройки новых кораблей и модернизация подводных лодок. Например, из планировавшихся к постройке 26 корветов и фрегатов — носителей «Калибров» — в состав флота вошли только четыре корабля. Затянулась модернизация подводных крейсеров проекта 949А, а также других кораблей и субмарин.

Сейчас российский флот насчитывает всего одиннадцать небольших кораблей и катеров, оснащенных комплексом «Калибр» с суммарным потенциальным залпом в 96 ракет, а также семь дизельных и от трех до пяти атомных субмарин, также оснащенных этим оружием.

Столь медленные темпы перевооружения создают потенциальную угрозу стратегической стабильности ВМФ России и ставят под угрозу обороноспособность страны.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип