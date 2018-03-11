Леонид Светик: «Хартия-97» охватывает все происходящее в Беларуси 11.03.2018, 21:34

Леонид Светик

Фото: spring96.org

Люди научились обходить блокировку.

Об этом заявил витебский правозащитник Леонид Светик, комментируя блокировку Charter97.org на территории Беларуси:

- Как правозащитник я считаю, что ограничение любого средства массовой информации - это очень возмутительное явление. Блокировка «Хартии-97» ограничивает право граждан на распространение и получение информации, которая должна быть доступна как можно большему количеству людей.

Хочу отметить, что подобные действия властей - государственная политика. Очевидно, они хотят, чтобы в Беларуси было как можно меньше независимых СМИ. Подобная практика тянется с начала 90-ых годов, когда к власти пришли люди, которые и сейчас находятся в правительстве. С того времени начались действия по ограничению работы независимых СМИ. Они начались в Минске и постепенно дошли до регионов.

Сейчас, например, в Витебске независимых печатных средств массовой информации вообще нет. Есть несколько сайтов, которые можно зачислить в ряды независимых, но им работается крайне тяжело.

Не секрет, что «Хартия-97» - один из самых популярных сайтов, который с самого основания занимался распространением правдивой, независимой информации. Сайт охватывает все аспекты происходящего в Беларуси: экономика, политика, культурная и социальная жизнь и так далее.

Причем Charter97.org освещает события полно, независимо, не боясь репрессий со стороны властей. Поэтому у сайта многомиллионная аудитория, которая каждый день получает независимую информацию.

Хочу отметить, что мои знакомые, как и я, преодолели блокировку сайта. Люди вернули себе возможность быть с «Хартией-97». Я, к примеру, скачал Tor, который позволяет читать Charter97.org в полном масштабе.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.