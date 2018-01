Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию 31 25.01.2018, 18:51

6,148

Что надо сделать чтобы читать заблокированные сайты.

Инструкция по смене DNS адресов для Windows 7, Windows 8 и Windows XP.

Сохраните эту инструкцию на своем компьютере, помогите разобраться в способах обхода блокировки вашим родным, близким, друзьям и знакомым.

Этот способ поможет обойти блокировку по домену:

Windows 7:

Нажать кнопку Start/Пуск и выбрать пункт Control panel/Центр управления.

Выбрать View network status and tasks/Состояние сети и задачи.

Выбрать активный тип соединения которым вы пользуетесь (проводной или беспроводной).

Открыть пункт меню Properties/Свойства.

Из списка выбрать пункт Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и нажать кнопку Properties/Своиства.

Активировать пункт меню Use the following DNS addresses и ввести ИП адреса Google Public DNS.

Windows 8:

Передвигая курсор мыши к правой части экрана нажмите на пункт меню Settings/Настройки.

Выбрать Control panel/Центр управления.

Выбрать View network status and tasks/Состояние сети и задачи.

Выбрать пункт Change adapter settings/Настройки адаптера.

Выбрать активный тип соединения которым вы пользуетесь (проводной или беспроводной).

Открыть пункт меню Properties/Свойства.

Из списка выбрать пункт Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) и нажать кнопку Properties/Своиства.

Активировать пункт меню Use the following DNS addresses и ввести ИП адреса Google Public DNS.

Windows XP:

Нажать кнопку Start/Пуск и выбрать пункт Control panel/Центр управления.

Открыть Network Connections/Сетевые Соединения.

Выбрать активный тип соединения которым вы пользуетесь (проводной или беспроводной).

Открыть пункт меню Properties/Свойства.

Из списка выбрать пункт Internet Protocol (TCP/IP) и нажать кнопку Properties/Своиства.

Активировать пункт меню Use the following DNS addresses и ввести ИП адреса Google Public DNS.