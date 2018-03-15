Михаил Грабовский: Очень хочется играть 15.03.2018, 17:19

Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Белорусский хоккеист оценил минувшую Олимпиаду, рассказал о состоянии здоровья и увлечении сына футболом.

Белорусский форвард «Лас-Вегаса» Михаил Грабовский дал эксклюзивное интервью корреспонденту «БХ» Степану Воронкову:

- Довелось ли видеть матчи минского «Динамо» в этом сезоне, как оцениваешь игру команды и особенно её легионеров и, что помешало ей попасть в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне?

- Не смотрел ни одного матча, поэтому не буду высказываться. Так как знаком с ситуацией, которая была в клубе, в принципе это неудивительный результат, потому что собрать команду за такой короткий момент и подготовить её очень сложно, тем более, если летом провалена вся подготовка.

- Знаю, тебе довелось быть на молодёжном чемпионате мира в Баффало. Чего не хватило нашей молодёжной команде, чтобы остаться в элите мирового хоккея?

- На вещи надо смотреть реалистично. Не хватило, наверное, подбора хоккеистов, а также опыта игры в группе сильнейших как у хоккеистов, так и у тренерского штаба. Играть на таком высоком уровне не так просто. Всё у ребят впереди.

- Как тебе уровень хоккейного турнира, что прошёл на Олимпиаде в Пхенчхане? Насколько было заметно, что он упал в связи с отсутствием игроков из НХЛ?

- Смотрел только три игры сборной России. По этим матчам, которые я видел, понятное дело, что уровень не соответствовал уровню сильнейших хоккеистов планеты. Профессионалы из НХЛ не приехали, и это было потерей для Игр, но те игроки, которые были, они тоже хоккеисты и понятно, что в любом случае без хоккея Олимпиада - это не Олимпиада. Турнир на мой взгляд был интересный, любой соперник мог выиграть, что доказали немцы. Если бы белорусы были, может и мы могли побороться.

Я думаю, ребятам отсутствие игроков из НХЛ не испортило настроения от победы на Олимпийских играх, тем более в сборной России. В любом случае - это медаль Олимпиады, и никто про это и не вспомнит, играли ли хоккеисты из НХЛ или нет.

- На одном из заседаний исполкома ФХРБ в феврале были приняты изменения в регламенте чемпионата Беларуси по хоккею, по которому со следующего сезона в клубах должно быть не больше 5 легионеров старше 25 лет из стран СНГ, незаигранных за свои сборные и не больше 5 игроков белорусов старше 28 лет. Приведут ли эти лимиты к росту нашего чемпионата и будет ли от них польза для национальной сборной нашей страны в будущем?

- На данный момент я просто не стал бы комментировать данный вопрос и оставлю своё мнение при себе.

- Искусственно можно изменить что-то в лучшую сторону?

- Если спрашивать моё мнение, то искусственных ограничений вообще не должно быть, но в разных ситуациях всё по-разному, я вообще не хотел бы затрагивать тему белорусского хоккея.

- На что может рассчитывать наша национальная сборная на предстоящем чемпионате мира в Дании?

- Наверное, у руководства есть такие же цели - медали, как это бы странно не звучало, но немцы на Олимпиаде показали, что можно играть и выигрывать. Тренера, которые там будут, Дэйв Льюис, я знаю, что он максималист, поэтому надо максимальные цели ставить, а какой результат будет зависит от подготовки хоккеистов к чемпионату мира.

- Твой сын Джагер занимается футболом в одном из филиалов футбольной школы «Барселоны» в Северной Америке. Каковы его сейчас успехи? Может когда-то мы увидим его на поле в составе знаменитого каталонского клуба?

- Мы не ставим цели быть как Месси. У его есть свой характер, своё восприятие, но канадский футбол, наверное, отличается от европейского. Ходим потому, что ему очень нравится, и поэтому я сильно не прессингую, чтобы он был супер великим футболистом. Всё будет зависеть от него и его желания.

Публикация от Mikhail Grabovski (@grabo1984) Сен 15, 2015 в 8:23 PDT

- Поговорим немного о белорусском футболе. Твоё отношение к той ситуации, что сейчас происходит с клубом «Крумкачы» за который ты был когда-то, как я помню, заявлен во второй лиге?

- Честно сказать, я просто не знаком с ситуацией и не знаю, что там происходит. Знаю, что руководители той команды отличные парни и с энтузиазмом всегда подходили ко всему, поэтому поинтересуюсь при возможности, что там происходит.

- Знаю, что ты болеешь ещё за борисовский «БАТЭ». Как тебе ситуация в конце белорусского чемпионата, апелляция и все остальные моменты с этим связанные. Как ты это воспринял?

- Я в данной ситуации это воспринимаю, как болельщик, поэтому просто интересно смотреть за этим всем, а если есть такие ситуации, то значит, белорусский футбол будет жить. Всем хочется выиграть и есть конкуренция, но мне кажется надо доказывать во время чемпионата, чтобы не доводить до ситуации там одного, двух очков.

- Насколько для многих в Северной Америке стало неожиданным весьма успешное выступление в этом сезоне новичка НХЛ клуба «Вегас Голден Найтс»?

- Я думаю это для всех неожиданность, но только не для игроков «Вегаса».

- Слукавлю, если не спрошу вопрос, интересующий всех любителей хоккея в нашей стране. Мы ещё увидим тебя на льду в игре в следующем сезоне?

- Тоже пока оставлю этот вопрос без ответа, потому что сам пока не знаю. Очень хочется, но как дальше судьба сложится, будет зависеть от моего состояния здоровья. Пока я не готов, здоровье на данный момент не позволяет.