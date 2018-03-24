Эльмар Брок: «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от России 1 24.03.2018, 10:46

Эльмар Брок

Фото с сайта lb.ua

Сейчас Газпром занимает 37% европейского рынка, а «Северный поток-2» увеличит эту долю до 45%.

Депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок считает, что российский проект газопровода "Северный поток-2" - не является исключительно экономическим и поставит ЕС в еще большую зависимость от России. Об этом он сказал в ходе дискуссии об Украине, передает Укринформ.

Брок отметил, что не понимает позицию своей страны по этому вопросу.

"Газ - это не просто энергия, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это исключительно экономический вопрос. Путин смеется над этим", - сказал евродепутат.

Газпром занимает 35-40% европейского рынка и является одновременно производителем, собственником газопровода и поставщиком. По словам Брока, Еврокомиссия пытается сделать так, чтобы российский газовый монополист начал подчинятся правилам европейских партнеров.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Половину стоимости газопровода (до 10 млрд евро) должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.