На пост главы Каталонии выдвинули Жорди Санчеса 6.03.2018, 8:17

Жорди Санчес

Политик находится под арестом за сепаратизм.

Спикер парламента Каталонии Роже Торрент официально предложил в качестве кандидата на пост главы администрации региона Жорди Санчеса, находящегося в испанской тюрьме по обвинению в сепаратизме, сообщает dw.com.

Ранее, 1 марта, парламент автономии восстановил на посту главы Каталонии Карлеса Пучдемона, скрывающегося от правосудия в Бельгии. Это решение вызвало недовольство Мадрида, и Пучдемон заявил об отказе от должности. Тогда же политик высказался за кандидатуру Санчеса.

Власти Испании отвергают и этот вариант. Конституционный суд страны постановил, что кандидат на пост главы Каталонии должен лично появляться в региональном парламенте в Барселоне. Жорди Санчес уже четыре месяца находится в заключении.

Истоки каталонского кризиса

Правительство Испании в начале ноября 2017 года отправило в отставку каталонскую администрацию и лишило полномочий региональный парламент. Поводом послужила организация местными политиками референдума о независимости региона и провозглашение "суверенной каталонской республики". Подобные действия были признаны КС незаконными.

Одновременно судебные органы Испании возбудили дела против 28 каталонских политиков за мятеж, растрату бюджетных средств и другие правонарушения. Карлес Пучдемон, глава распущенной администрации, которому грозит до 50 лет лишения свободы, скрылся за границей. Между тем победителями внеочередных парламентских выборов в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, вновь оказались сторонники ее независимости.