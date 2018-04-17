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Лукашенко освободил хоккейные клубы от платы за государственную недвижимость

  • 17.04.2018, 17:37

Для тренировок и соревнований клуба представят государственные ледовые арены.

Согласно указу Лукашенко, от платы за пользование государственной недвижимостью освобождены хоккейные клубы чемпионата Беларуси и учебно-спортивные учреждения с хоккейными отделениями, пишет сайт телеканала «Белсат».

Для тренировок и соревнований им бесплатно представят государственные ледовые арены и площадки, а также объекты хозяйственных обществ, принадлежащих государству только наполовину.

Помимо хоккейных клубов, право на бесплатное пользование государственной недвижимостью получат детские и молодежные спортивные учреждения, школы здоровья и спортивные секции, детские кружки и театры, профсоюзы государственной Федерации и отделения провластного Союза писателей, общества Красного Креста и другие.

Всего в стране действуют 32 ледовые арены. В Чемпионате Беларуси в хоккее в этом году принимали участие 12 команд, но в следующем сезоне будут играть только 8. Минское «Динамо» единственное среди белорусских клубов играет в Континентальной хоккейной лиге, где 80% клубов российские. Белорусские клубы также участвуют в Континентальном кубке в хоккее IIHF, чемпионом которого является минская «Юность».


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