Как норвежские хоккеисты жили в бобруйской гостинице 3 28.04.2018, 17:55

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Фото: Вечерний Бобруйск

Хоккеисты поделились своей командной традицией, которая помогает настроиться на игру.

Сборная Норвегии по хоккею в рамках Евровызова двое суток жила в бобруйской гостинице «Турист». «Вечерний Бобруйск» выяснил, чем занимались и какую кашу хоккеисты готовили на кухне в гостинице перед игрой в Жлобине.

Ночью с 26 на 27 апреля в бобруйскую гостиницу заселились 35 норвежцев. Как рассказали сотрудницы отеля, все брутальные, все с бородами, а самое главное улыбчивые.

– Видели рекламу селедки «Матиас»? Там красивый брутальный бородатый мужчина разделывает селедку. Это первое, что я представила, когда увидела этих мужчина, – поделилась сотрудница отеля.

Она рассказала, что норвежские гости после заселения поужинали и улеглись спать. График серьезный, объяснили на расепшене. Утром тренировка, обед, затем отдых, после – игра.

Всего, по словам администратора Екатерины, норвежцы заняли два этажа – все номера одноместные.

– Если честно, их практически не видно. Иногда кто-то выходил в хол попить кофе и посидеть с телефоном, но в целом, так все делают, – отметила девушка.

«Мы готовим эту кашу перед каждой игрой»

По словам руководителя службы общественного питания отеля Нины Лысковец, меню им прислали из Федерации хоккея Беларуси. А они согласовывали меню с физиотерапевтом команды.

– Примечательно, что норвежские хоккеисты кушают меньше наших, – отметила Нина Лысковец. – Гораздо, на мой взгляд.

А перед игрой в Жлобине, по ее словам, один из представителей сборной Норвегии по хоккею пришел на кухню, попросил кастрюлю, три литра молока и четыре – воды. Как только ему принесли это, он принялся готовить кашу.

– Мы готовим эту кашу перед каждой игрой. Наш физиотерапевт специально привозит ее из Норвегии. Добавляет в нее немного специального джема и мед. И это наша командная традиция, которая помогает настроиться на игру, – поделился капитан сборной Норвегии по хоккею Хулес Юнас.

Что еще кушали норвежцы? По словам сотрудников отеля, никаких особенных запросов не было: макароны, курицу, много зелени, сэндвичи, йогурты и фрукты.

Что впечатлило?

В Бобруйске норвежцы из-за графика не смогли погулять, тем не менее отметили, что им понравилось как в отеле, так и на бобруйском льду.

– Первое, что бросилось в глаза – Бобруйск маленький город, но здесь очень большая ледовая арена. Вообще, я бывал во многих подобных городах, но там никогда не было таких крупных ледовых. И это отличает от других городов Бобруйск, – сказал капитан команды Хулес Юнас.

Также капитан сборной Норвегии заметил, что Жлобине Арена была полностью заполнена. Кстати, по словам директора «Бобруйск-Арены» практически все билеты уже раскуплены, что говорит о повышенном интересе к игре сборных.

Сегодня 28 апреля в 19.00 в «Бобруйск-Арене» сборная Беларуси сыграет с хоккеистами из Норвегии. После этого ночью они уедут в аэропорт.