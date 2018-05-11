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Семь фактов о задержанном минском чиновнике Доморацком

  • 11.05.2018, 17:24
Андрей Доморацкий
Фото: «Минск-Новости»

Начальника ГУПР Мингорисполкома подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее Андрей Доморацкий четыре года проработал заместителем главы Мингорисполкома. Чем чиновник запомнился за последнее время - в материале «Салiдарнасцi».

Курировал расширение государственной сети «Радзивилловский»

В 2015 году заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий сообщил, что государственная торговая сеть под единым брендом «Радзивилловский» объединит 30 магазинов шаговой доступности, расположенных в разных районах Минска.

Потребовал появления блюд национальной кухни во всех кафе города

Три года назад Андрей Доморацкий не только выступил с этим поручением, но и заявил о созданиисети белорусской кухни. Инвесторам обещали определенные льготы. Доморацкий объяснил это желание тем, что во время чемпионата мира по хоккею зарубежные гости спрашивали в кафе именно белорусские блюда.

Одернул магазины, запрещавшие фотографировать покупателям внутри

Год назад минчане пожаловались на охранников, которые запрещала им фотографировать в магазинах и торговых центрах. В ответ на просьбу разъяснить законность таких действий Андрей Доморацкий сообщил в официальном письме, что фотографировать и снимать видео в магазинах и кафе можно без разрешения.

Отменил решение о ликвидации палаток с овощами и фруктами на улицах

Летом 2017 года зампред Мингорисполкома Андрей Доморацкий учел негативную реакцию жителей города на новость о запрете палаток.

— Комментарии в интернете, что продукция, реализуемая в таких палатках, востребована. Она имеет своего покупателя. Значит, такую форму торговли мы должны сохранить. Массового сноса таких торговых объектов не будет, – заявил чиновник. — Недопустимо, когда службы и специалисты делают выводы и принимают решения, сидя в своих кабинетах и не изучая мнение жителей и гостей столицы.

Попал под сокращение

1 сентября прошлого года в Мингорисполкоме сократилась должность одного из пяти заместителей председателя. Не повезло как раз Андрею Доморацкому, который занимал высокий пост с 2013 года.

Сменил на должности начальника главного управления потребительского рынка чиновника, задержанного КГБ

В апреле 2017-го КГБ задержал Сергея Барисевича и еще около десятка человек, обвиненных в коррупции. Среди прочего задержанные подозревались в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов за благоприятное решение вопросов о заключении договоров.

С тех пор об их судьбе не сообщалось.

Принял решение об установке видеокамер в школьных столовых

Начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома сообщил о нововведении в конце прошлого года. По его словам, рассматривался вопрос о создании базы данных работников школьного питания, уличенных в нарушениях.


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