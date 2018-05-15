Швейцария не пустила сегодняшних соперников Беларуси в 1/4 ЧМ мира по хоккею 15.05.2018, 16:09

Словаки даже в случае победы не выйдут в плей-офф.

Сборная Швейцарии оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счетом 5:1, пишет "Прессбол".

Швейцария — Франция — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Группа "А": Швеция — 17 очков (6 игр), Россия — 16 (6), Чехия — 15 (7), Швейцария — 12 (7), Словакия — 8 (6), Франция — 6 (7), Австрия — 4 (7), БЕЛАРУСЬ — 0 (6).

Таким образом матч Словакия - Беларусь (начало в 17:15) не имеет значения ни для одного из соперников. Словаки даже в случае победы не выйдут в четвертьфинал, они остаются на пятом месте.