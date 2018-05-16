«Катастрофа?…»

На мировом хоккейном форуме Беларусь отметилась антирекордом.

А также удивила тренерской отставкой прямо по ходу турнира и с позором вылетела из сильнейшего дивизиона впервые за 15 чемпионатов, пишет "Комсомольская правда в Беларуси".

- Нечего делать им в высшем дивизионе, а свои извинения пусть в одно место засунут! - примерно так выглядели самые сдержанные комментарии болельщиков в интернете к новости о том, что сборная Беларуси проиграла Австрии 0:4 и с треском вылетела из элитного дивизиона мирового хоккея. - Такого хоккея нам даром не надо, не только за бюджетные деньги…

Наша сборная не вылетала из элиты с 2003 года. Тогда отчасти это было стечением обстоятельств: за единственное спасительное место пришлось спорить с командой США. Сейчас же тревожные мысли о таком исходе закрадывались еще до старта. Канадский тренер Дэйв Льюис отказался от нескольких опытных игроков, предоставив шанс молодым дебютантам. Но даже скептики вряд ли могли представить столь плачевный итог и саму игру: поражения от Швеции - 0:5, от Франции - 2:6, от России - 0:6, от Швейцарии - 2:5, от Чехии - 0:3 (во вторник вечером, когда печатался номер, сборная проводила заключительный матч со Словакией. - Ред.).

В субботу с Австрией был ключевой матч: только победа оставляла нам шансы на спасение. И последовало оглушительное поражение - 0:4 (ранее с Австрией играли 18 раз и проиграли лишь четырежды и то в товарищеских матчах).

Говорят, употреблять слово «позор» применительно к спорту - дурной тон. Но тут сами хоккеисты не чурались такого определения.

- Можно тысячу раз говорить о важности игры, но главное, что ты показываешь, когда выходишь на лед. Сейчас трудно говорить о причинах провала, у нас в Беларуси много специалистов. Извиняюсь за такой позор перед болельщиками. Если австрийцам ни одного гола не забивать... - цитирует капитана сборной Александра Павловича «Чемпионат».

Впрочем, как написал в своем твиттере корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов, Павлович на эмоциях сказал еще более красочно:

- Это катастрофа?

- Скажу по-русски: это пи... (нецензурно. - Ред.).

Провальные игры сопровождались (или породили) другие удивительные вещи. Команду на турнир вез канадец Дэйв Льюис, но после трех поражений его в статусе исполняющего обязанности главного тренера сменил Сергей Пушков (по официальной версии, руководство федерации хоккея Беларуси и Льюис сошлись во мнении, что расставание будет лучше для всех).

- Так никто не делает. Даже не знаю, был ли еще хоть один подобный случай в истории (отставка тренера по ходу чемпионата мира. - Ред.), - недоумевал бывший президент Латвийской федерации хоккея Киров Липман.

Еще один удивительный факт: нападающий Сергей Дрозд установил антирекорд в истории чемпионатов мира: провел 37 матчей без набранных очков! Ранее антирекорд принадлежал поляку Анджею Словакевичу - 36 матчей без результативных действий.

Что дальше?

В 2019 году наша команда сыграет в дивизионе 1A. И попытается вернуться в элиту в борьбе с еще пятью командами: Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. На кону две путевки. Худшая сборная отправится в дивизион 1В. Есть у нас и слабое утешение: к 2021-му наши хоккеисты в любом случае будут снова в элите, ведь в этом году чемпионат среди 16 сильнейших сборных пройдет в Беларуси и Латвии (страна-хозяйка гарантированно участвует в турнире).

«Построить ледовый дворец - этого мало»

Выступление белорусских хоккеистов «Комсомолка» обсудила с экс-игроком национальной сборной Леонидом Фатиковым.

- Леонид, как вам кажется, что случилось со сборной - как докатились до такой жизни, что проигрываем Австрии и вылетаем?

- Изначально состав команды вызывал большие вопросы. Трудно было ожидать, что команда выйдет в плей-офф. Для меня тут ничего удивительного нет. Единственное, разочаровала сама игра. По всем аспектам проигрывали соперникам, неудачно действовали все линии - и защита и атака. Полный провал по всем позициям. В причинах будет разбираться тренерский штаб.

- Льюис и остальные тренеры говорили, что все решения принимали коллегиально, сейчас сменивший его Пушков заявляет, что если бы он формировал состав, то список был бы иным: пригласил бы Бэйлена, Степанова, Кулакова, Стасенко…

- Раз Пушков так говорил, то и сделал бы. У него - одно видение, у Льюиса - другое. Каждый тренер хотел бы иметь более высококлассных хоккеистов. Никто из наших ребят из этого состава лидерские качества не проявил. Тяжело и динамовцам. В клубе они играют в сдерживающих звеньях, а в сборной надо быть лидерами. А молодежь еще не готова к такой роли…

- Показалось, что в тренерском штабе не было настоящего единения. И Дмитрий Коробов сказал, что коллектив был, но не сплоченный…

- Диме виднее, потому что он внутри команды. Я со стороны не могу сказать. Но раз ребята говорят, значит, что-то такое было.

- Вылет из сильнейшего дивизиона - стечение обстоятельств или системный кризис белорусского хоккея?

- Конечно, кризис. И так последние два года мы с трудом выполняли задачу остаться в элите. Нет у нас подрастающего поколения, которое безболезненно заменило бы ушедших лидеров.

- Можете объяснить аудитории, которая не так пристально следит за хоккеем, почему так получилось? Ведь у всех впечатление, что у нас к хоккею много внимания на высоком государственном уровне, ледовых дворцов все больше, а результаты все хуже.

- Построить ледовый дворец - этого мало для общего дела. Его, как и любой хороший аппарат, должны обслуживать профессионалы. Все - от уборщицы до директора - должны любить хоккей, понимать его. Тогда будет что-то работать. Точно так же в детских хоккейных школах. У нас же в хоккее очень много посторонних людей: живут сегодняшним днем, как получается. Поэтому у нас нет сильного подрастающего поколения, как хотелось бы, соответственно, нет и большого выбора игроков для сборной.

- Что делать и как быть дальше?

- Это вопрос - как у Чернышевского… Надо адресовать его руководству федерации хоккея, пусть они думают. Главное - не паниковать, а трезво оценить обстановку и сделать правильные выводы. И важно не пороть горячку, а то у нас обычно головы слетят, а дело остается на месте.