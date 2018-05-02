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Павлович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира

  • 2.05.2018, 18:15

4 мая сборная Беларуси по хоккею начнет чемпионат мира матчем со Швецией.

Сегодня сборная Беларуси вылетела в Данию, где пройдет чемпионат мира, передает официальный сайт ФХБ.

Капитаном команды на турнир избрали нападающего минского «Динамо» Александра Павловича.

В прошлом году Павлович носил нашивку ассистента капитана, которым был Андрей Стась.

4 мая сборная Беларуси начнет чемпионат мира матчем со Швецией. Начало в 17:15.


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