Павлович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира
- 2.05.2018, 18:15
4 мая сборная Беларуси по хоккею начнет чемпионат мира матчем со Швецией.
Сегодня сборная Беларуси вылетела в Данию, где пройдет чемпионат мира, передает официальный сайт ФХБ.
Капитаном команды на турнир избрали нападающего минского «Динамо» Александра Павловича.
В прошлом году Павлович носил нашивку ассистента капитана, которым был Андрей Стась.
4 мая сборная Беларуси начнет чемпионат мира матчем со Швецией. Начало в 17:15.