Павлович будет капитаном сборной Беларуси на чемпионате мира 2.05.2018, 18:15

4 мая сборная Беларуси по хоккею начнет чемпионат мира матчем со Швецией.

Сегодня сборная Беларуси вылетела в Данию, где пройдет чемпионат мира, передает официальный сайт ФХБ.

Капитаном команды на турнир избрали нападающего минского «Динамо» Александра Павловича.

В прошлом году Павлович носил нашивку ассистента капитана, которым был Андрей Стась.

4 мая сборная Беларуси начнет чемпионат мира матчем со Швецией. Начало в 17:15.