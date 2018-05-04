Алексей Калюжный: Мы основательно разобрали игру шведской сборной 4.05.2018, 17:40

Алексей Калюжный

Cегодня сборная Беларуси стартует на ЧМ по хоккею в Дании.

В преддверии стартового матча чемпионата мира против национальной команды Швеции бывший капитан сборной Беларуси, а ныне начальник Центра по подготовке сборных U-16, U-17, U-18, U-20 Ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Алексей Калюжный поделился первыми впечатлениями от пребывания в Дании, пишет официальный сайт ФХРБ:

- В каком настроении команда подошла к старту турнира?

- Спортивная жизнь здесь давно бьет ключом. Скучать не приходится. Все участники на месте, успели опробовать лед. Стадион — "Royal Arena", где мы проведем матчи группового этапа — заметно преобразился...

Основательно разобрали игру шведской сборной, посмотрели видео матчей других соперников. Первый поединок — он сложный самый — даст понять, в какую сторону тренерскому штабу дергать штурвал. Настроение в команде хорошее. Живем в 20 минутах ходьбы от арены. В гостинице с нами — французы, шведы, австрийцы, словаки, швейцарцы, чехи.