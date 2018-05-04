Что мешает Беларуси заработать на доступности туризма 1 4.05.2018, 18:36

Представители туристического бизнеса назвали главные проблемы для инклюзивного туризма.

В рамках Недели доступности, которую уже шестой год проводит Офис по правам людей с инвалидностью, рассматриваются и проблемы особого туризма — инклюзивного. 3 мая на факультете международных отношений БГУ состоялся круглый стол «Информация о доступности как важный элемент развития туризма в Беларуси», пишет planetabelarus.by.

Более 20 лет Офис по правам людей с инвалидностью занимается различными аспектами доступности, а о доступности туризма задумались совсем недавно — три года назад.

— Но сегодня мы хотим более основательно и решительно подойти к проблеме, тем более в Беларуси совсем скоро — в 2019-м — пройдут масштабные ІІ Европейские игры. Наша совместная с кафедрой международного туризма факультета МО БГУ работа может стать основой дальнейшего взаимодействия для того, чтобы доступность в Беларуси стала обычным делом, — подчеркнул глава Офиса Сергей Дроздовский.

КРИТИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ

Преподаватель кафедры международного туризма и автор уже нескольких исследований проблемы доступности туризма в Беларуси Наталья Борисенко-Клепач подчеркивает, что инклюзивность подразумевает доступность не только для людей с инвалидностью, но и для пожилых людей, семей с детьми в колясках, людей маленького или большого роста: «в принципе, каждый человек в определенные периоды своей жизни бывает человеком с особыми потребностями».

— Информация — вот критичная категория для туристической отрасли. Это базовая вещь, с которой начинается классическая цепочка действий туриста: информация для подготовки поездки. Но у нас ее так мало, что получается, скорее, не информационное поле, а информационный барьер. Его на первое место ставят представители турбизнеса в Европе в рейтинге помех для развития инклюзивного туризма. Белорусский турбизнес называет его вторым после недостатка финансов на создание безбарьерной среды на своих объектах, — сказала исследовательница.

В Беларуси, по словам Натальи Борисенко-Клепач, есть проблема не только с отсутствием информации о туробъектах, «можно говорить о недостаточной надежности и точности даже имеющейся информации».

— Ну вот, например, в гостинице «Минск», как заявляют в комитете по труду и соцзащите Мингорисполкома, 60 номеров соответствуют критериям доступности, но когда мы стали уточнять информацию в самом отеле, то цифры почему-то стали другими, ответы — туманными. Получается, человек нашел информацию, приехал в гостиницу — и получил сюрприз, — отмечает эксперт.

Кроме того, многие турфирмы или отели не имеют информации о потребностях особых туристов, «часто просто не представляют о возможных проблемах, о том, как адаптировать свой продукт».

Как в мире решается проблема информации о доступности? Есть три распространенных варианта: сбор данных самими объектами туризма; мониторинг волонтерами из НГО (тут проблема в несистематичности), в Германии, например, коммерческие организации проводят аудит доступности за деньги владельца туробъекта. В Беларуси, по словам Натальи Борисенко-Клепач, опрошенные представители турфирм предпочли бы проводить оценку доступности туробъекта самостоятельно, «чтобы подешевле и поменьше ответственности — предпочтительный вариант».

ДОСТУПНОСТЬ — БЛИЗКА К НУЛЕВОМУ УРОВНЮ

Первый мониторинг был проведен накануне Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тотально недоступными были 43 из 47 объектов, четыре объекта — условно доступны.

— В 2016-м мы отобрали 70 объектов: это гостиницы, ключевые точки. Совсем недоступны — чуть более половины, а для 17 объектов довелось ввести категорию «доступно для некоторых групп людей с инвалидностью», — рассказала исследовательница.

НОВЫЙ ПОДХОД

При проведении последнего исследования выяснилось, что базовой анкеты — мало, поэтому разработаны новые, специализированные анкеты, которые позволяют получить комплексную картину доступности.

— Базовая анкета проверяет путь к объекту, парковку, вход в здание, вестибюль и санузел на первом этаже, если таковой есть. Новые анкеты помогают проверить не только отели, но и агроусадьбы, хостелы, любые форматы места проживания туриста. Кроме того, проверяются места обслуживания — от кассы и гардероба до инфокиоска и стойки регистрации, места в обеденных залах — кафе, рестораны, столовые, бары, места для зрителей, рекреационные пространства. Эти инструменты объединены в брошюру, которая будет доступна на сайте Офиса по правам людей с инвалидностью, чтобы любой желающий мог сам проинспектировать свой объект и получить целостную картинку. Тестирование анкет студенты факультета уже провели. Это 20 ключевых для туриста объектов в Минске, 90% из них — не совсем доступные, - сообщила Наталья Борисенко-Клепач.

ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНЫЙ РЕСУРС

Двадцать объектов — это уже некий массив информации, но появляется еще одна проблема — обработка информации и ее распространение.

— Хотя бы для того, например, чтобы результаты могли проанализировать архитекторы для профессионального разрешения выявленных проблем. Но в Беларуси нет единого ресурса, который бы предоставлял абсолютно полную информацию о доступном туризме — нет у нас пока сайта с условным названием «Доступная Беларусь». На сайтах госструктур информации либо нет, либо она устарела.

ДИРЕКЦИЯ ИГР ОБЕЩАЕТ НЕ ЗАБЫТЬ О ДОСТУПНОСТИ

Наталья Шавель, представительница дирекции ІІ Европейских игр, говорит, что Минск, в отличие от Баку «со страшным размахом подготовки к первым играм, строить ничего нового не будет — мы используем уже существующую инфраструктуру».

— 21-29 июня 2019 года в Минск прибудут 8 тысяч официальных участников из 50 стран Европы. Такого мультиспортивного соревнования у нас не было никогда. Сегодня мы сами учимся многому — прямо в процессе подготовки к играм, — сказала Наталья Шавель.

Церемония открытия и закрытия соревнований пройдет на отреставрированном стадионе «Динамо», где все, по мнению председателя Центрального правления ОО «Белорусское общество инвалидов» Владимира Потапенко, «для нас будет функционально недоступно, так как сделано с позиции здорового человека».

Стоит отметить, что по оценкам специалистов, переделка уже построенных объектов по критериям доступности оборачивается в сумму до 5% от стоимости всего строительства.

ВОПРОС РЕПУТАЦИИ СТРАНЫ

— Ситуацию с доступностью необходимо менять. Четыре человека с инвалидностью получили услуги во время хоккейного чемпионата, это данные по иностранным гостям — можно сказать, это нулевой уровень. А в стране — 560 тысяч людей с инвалидностью, — подчеркнул заведующий кафедрой международного туризма Леонид Гайдукевич.

Офис по правам людей с инвалидностью заявляет о том, что от проблемы не отступится.

— Мы понимаем сложности, но доступность, инклюзия — это вопрос репутации страны, вопрос повышения качества жизни для всех. Мы продолжим работу по изменению ситуации, — сказал глава офиса Сергей Дроздовский.