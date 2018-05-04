РФ подтвердила взятие на вооружение «Искандеров» в Калининградской области 4.05.2018, 21:31

ФОто с сайта from-ua.com

Ранее об их присутствии заявили представители литовской армии.

Минобороны России впервые подтвердило размещение в Калининградской области и взятие на вооружение ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом в пятницу, 4 мая, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя российского Минобороны, передает DW.

Комплексы были доставлены в город Черняховск в Калининградской области в начале текущего года. По словам представителя ведомства, они стоят на вооружении 152-й гвардейской ракетной бригады, которая входит в состав армейского корпуса Балтийского флота. В начале февраля о присутствии "Искандеров" заявили представители армии Литвы.

В октябре 2016 года официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Минобороны ранее неоднократно перебрасывало "Искандеры" в Калининградскую область и намерено делать это впредь "в рамках боевой подготовки".