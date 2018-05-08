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Дмитрий Ерыкалов: Белорусский хоккей кубарем катится в чистилище первого дивизиона

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  • 8.05.2018, 18:22
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Журналист портала «Чемпионат.сom» поделился мнением об отставке Дэйва Льюиса во время ЧМ-2018.

«В России то, что произошло со сборной Беларуси, давно пора называть «омским синдромом». В «Авангарде» тренеров увольняли и во время серии плей-офф, и даже в перерыве отдельно взятого матча. Но одно дело – сумасбродство в отдельно взятом клубе, а совсем другое – в национальной команде. В нашем хоккее происходит много диких вещей, но до бардака белорусского ему далеко.

Быть «президентским» видом спорта – это и награда, и проклятие. В расчете на благосклонность правителя сбегаются персонажи разных мастей, от честных профессионалов до прожженных шарлатанов. Лавируя между элитами и пытаясь угадать настроение Александра Лукашенко, белорусский хоккей кубарем катится в чистилище первого дивизиона чемпионата мира. Когда правитель в следующий раз будет махать шашкой, с плеч полетят головы новых виновных, а их места займут заранее приговоренные», – написал Ерыкалов на сайте «Чемпионат.сom».

Напомним, сегодня ночью ФХБ объявила об уходе Дэйва Льюиса с поста главного тренера сборной Беларуси. Наша команда проиграла в первых трех матчах групповой стадии ЧМ-2018 с общим счетом 2:17. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Пушков.

Председатель ФХБ Семен Шапиро не стал комментировать отставку Льюиса.


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