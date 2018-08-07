Отрезать Путина от денег 7 7.08.2018, 8:59

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Бен Кардин

Сенатор США назвал цель новых санкций.

Проект новых санкций против путинской России, который могут принять в США, сформирован для того, чтобы жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное. Об этом рассказал сенатор-демократ Бен Кардин, пишет агентство «Голос Америки».

Конечная цель усиления ограничительных мер против РФ - вынудить ее отказаться от агрессивных поползновений, заявил законодатель.

«Мы можем гораздо более агрессивно взяться за олигархов, которые поддерживают коррупцию Путина. Предложенный законопроект относительно санкций усиливает меры против олигархов, предлагает запрет на использование ими нашей банковской системы. Мы также имеем санкции, наложенные в связи с законом Магнитского, из-за которых олигархи не могут приезжать в США. Отрезав Путина от финансов, мы можем не допустить его враждебных действий», - пояснил он.

Шесть сенаторов от обеих партий на прошлой неделе представили законопроект об ужесточении санкций против РФ с целью вынудить Кремль изменить агрессивный внешнеполитический курс.

Республиканец Линдси Грэм назвал новые возможные санкции «сокрушительными».