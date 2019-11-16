Бетонный купол реактора БелАЭС способен пробить даже «кукурузник» 16.11.2019, 15:41

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Как врут о «надёжности» БелАЭС.

Фильм-расследование Studio Х97 «Островец смерти» открывает неизвестные факты о БелАЭС. В частности, благодаря фильму стало известно, что атомная станция практически не защищена от возможной атаки с воздуха.

«Так подставится могут только в «Росатоме». Говорят, что оболочка реактора БелАЭС может выдержать падение самолета. Но какого самолета?», — спрашивают авторы фильма.

В презентациях атомщики рисуют огромный лайнер весом в 200 тонн типа Боинга-747.

Но если внимательно изучить открытую документацию, то здесь скрывается настоящая сенсация. Бетонный купол белорусского реактора способен выдержать падение самолета весом — внимание! — всего лишь в 5 тонн. Столько, например, весит груженный «кукурузник» АН-2.

«В документах четко указано: за все, что выше веса в 5,7 тонн, мы, строители АЭС, не отвечаем. Поэтому — да, опасность не в том, что самолеты сами по себе падают. Опасность захвата террористами после 11 сентября есть, Вильнюсский аэропорт рядом, рейсы из РФ в Европу проходят в 10 км от БелАЭС. Я много видел АЭС под крылом самолета, поэтому не надо верить в то, что будут какие-то бесполетные зоны возле АЭС. Их не будет», — говорит российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.