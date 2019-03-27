«Обидно, непонятно»: Что происходит на ферме, где Лукашенко устроил разнос за коров 27.03.2019, 16:49

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На работу комплекса визит правителя мало повлиял.

«Обидно», — в один голос говорят tut.by работники молочно-товарного комплекса «Слижи», где вчера диктатор устроил разнос чиновникам и назвал один из сараев «Освенцимом». Говорят, что и чистят бока «обосранной скотине» — хотя это не нужно ни по технологии, ни самим животным, — и рассказывают, что их МТК, вообще-то, один из лучших и уж точно один из самых чистых как минимум в районе. И на работу комплекса визит Лукашенко, в общем-то, мало повлиял. А вот на чиновников — более чем.

«Не устраивали показуху»

«Мы просто не устраивали показуху, а работали и работаем хорошо. Только по телевизору почему-то показали только негатив», — возмущенные работники ведут журналистоа по пути делегации во главе с Лукашенко.

Вообще приезд диктатора на ферму в Слижах был запланирован — работников предупредили за 2 дня до визита. Те, говорят, особенно не готовились — разве что бордюры подкрасили чуть раньше, чем обычно это делают после зимы.

— Ну вот вы вообще приехали без предупреждения, так разве у нас тут бардак? Вот сейчас, вы видели, трактор проехал, сена немного высыпалось на дорогу. Вон едет другой трактор, подметать за ним, — показывает начальник комплекса Андрей Анатольевич. — Это у нас обычный режим работы.

Правда, по плану Лукашенко должен был зайти только в первый из шести сараев. Идем в него. Строению, как и всему комплексу, всего 2 года. Коров черно-пестрой молочной породы завозили в «Слижи» нетелями — сначала более 800 голов. Они растелились, и сейчас на МТК содержится 1450 голов. Из них дойного стада — 570 голов, которые дают в день около 10 тонн молока. Телята находятся в двух профилакториях — строениях, которые просто защищают их от ветра.

— Посмотрите, разве ж тут коровы грязные? — показывает на буренок в том, первом сарае Андрей Анатольевич.

Это основное дойное стадо. Часть коров активно жует корм, который споро подметает к ним поближе работник фермы. Часть пережевывает жвачку, лежа на песчаных настилах. И да, коровы чистые за исключением редких пятнышек на ногах. Даже у белой Белки собственных черных пятен больше, чем следов грязи.

Такими коров в первом сарае увидел и Лукашенко. И его «потянуло дальше», в следующий сарай — не по плану. Почему — никто, по словам Андрея Анатольевича, внятно так и не ответил.

«Освенцим» и «закоревшие» коровы

Второй сарай выглядит так же, как предыдущий, только коровы тут другие — в отеле, то есть беременные, и после него. И именно его Лукашенко назвал «Освенцимом». Правда, название это вряд ли приживется среди работников фермы — очень уж им обидно было такое услышать.

«Освенцим» делится на несколько частей. В одной — коровы в отеле, причем на разных сроках: теленок вынашивается 9 месяцев. В другой — предродовой — коровы, которые отелятся сегодня-завтра, и эта часть сарая идеально вычищена, как и положено по методике. В третьей, возмутившей диктатор, находятся коровы после отела.

— Вот, на табличке же написано, «1 секция, коровы 0−30 дней лактации», то есть они отелились максимум месяц назад. И все эту табличку прочитали, но коров почему-то назвали больными, — разводит руками Андрей Анатольевич. — Да, больные среди них тоже есть — и их лечат. Но ведь остальные здоровые!

Объясняет: отел, или роды, если угодно, у коров происходят по-разному — как и у людей. В одном случае теленок появляется на свет легко, и корова после отела чувствует себя отлично. В другом — буренке приходится помогать, у нее происходят разрывы, которые приходится зашивать, животное может получить какие-либо осложнения и уже точно не будет отличаться бодростью до выздоровления. Это — цена за одомашнивание и использование в промышленных целях.

К тому же после отела коровы теряют в весе, у них отчетливее выступает тазовая кость.

— Вовсе это не Освенцим. Так природой задумано, — объясняют работники фермы.

Почему корова пачкается и нужно ли ее мыть

Состояние коров в секции после отела вызвало гнев Лукашенко 26 марта:

— Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все, — резко комментировал он.

Ответ на это у работников фермы есть: да, так бывает. Это вам не чихуахуа в тазике вымыть или лабрадора — в ванной. Это 500-килограммовая туша, которой на самом деле банные процедуры и не нужны вовсе.

Первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Шкловского райисполкома Ирина Лазаренко говорит то же, что и работники на ферме. Мол, после родов животное ослабленное, а если роды прошли не очень хорошо — тем более. Потому да, гадит там же, где стоит. А потом — да, может в эту жижу лечь. Корова — в принципе животное ленивое и уж точно не приученное ходить в лоток. А еще среди них есть просто «грязнули», которые в принципе могут игнорировать чистую подстилку.

— Если животное выпачкалось, то все это вытирается само о солому, летом смывается во время дождя. Никто никогда коров в хозяйствах не мыл, — говорит сотрудница фермы, проводя по бокам буренки жесткой металлической щеткой. Коров загоняют по трое на плановый осмотр зоотехника. У того работа не менее грязная, потому мужчина — в длинных резиновых перчатках на всю руку. — Да, это непонятно, но коров вот чистим хотя бы так. Не будешь же ее из шланга поливать и шампунем намыливать. Корове не больно, даже приятно, тем более у них сейчас период линьки.

— Я своей жене столько внимания не уделяю, сколько этим коровам, — шутит ее коллега, и все трое хохочут, продолжая работать.

Правда, есть один нюанс. Соломы в этом году в хозяйствах не то что региона, а целой области не хватает — сказалась прошлогодняя засуха. Потому соломы скотине стелют меньше — чтобы хватило до лета. А убирают постоянно и по графику: первый раз — в 5 утра, второй — в 15.00. Делегация с Лукашенко же приехала ровно в середине этого промежутка.

А что же неработающая вентиляция в доильном отделении, за которую тоже получили чиновники от Лукашенко?

— А у нас нет такой. Вот, работает, — показывают женщины, включая по очереди тумблеры перед дверью в доильный зал. — А вчера просто кнопку не ту нажимали — жали на «стоп», так где ж тебе вентиляторы запустятся.

Говорят, если бы их позвали, они бы рассказали и показали, как все работает. Только во время визита сотрудников фермы попросили на глаза высоким чинам не попадаться и до отъезда не высовываться.

— Что у нас после визита изменилось? Да ничего, в общем-то, — говорит начальник МТК и извиняется, что ему уже нужно бежать по делам. — Работникам, конечно, обидно, потому что они очень стараются, работают по одному человеку на сарай. А тут из-за одной коровы нас всех в грязь опустили… Ай, работаем.