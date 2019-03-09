В Беларуси планируют увеличить количество призывников на службу 7 9.03.2019, 20:12

За последние 10 лет число призывников сократилось почти в два раза.

Белорусские власти планируют увеличить количество призывников на срочную службу. За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены, пишет ng.ru.

По мнению властей, произошло это из-за демографической ямы 90-х годов, а также большого количества оснований для отсрочек.

Как стало известно из официальных источников, изменения, призванные исправить ситуацию и увеличить количество призывников, уже разработаны. Планируется, что они затронут два направления: ужесточение ответственности за уклонение от службы и повышение заинтересованности в выполнении воинского долга.

Предполагается, что одной из мер может стать запрет на выезд за границу до тех пор, пока молодой человек не отслужит в армии. Ранее министр обороны Андрей Равков заявил, что в качестве «заинтересованности» могут быть задействованы льготы. «Людям, которые отслужили срочную военную службу или службу в резерве, мы предлагаем бесплатно, за счет бюджетных средств, проходить подготовительные курсы для поступления в высшие учебные заведения, приоритет при поступлении в высшие учебные заведения при равенстве баллов, приоритет при получении жилья в общежитии, при распределении и другие преференции».

Кроме того, планируется усилить допризывную подготовку – в частности, больше внимания этому вопросу уделять в школах, а те, кто получает отсрочку, должны будут получить военную специальность.