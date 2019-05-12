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В Литве проходят выборы президента и два референдума

  • 12.05.2019, 9:49
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За пост президента борются девять кандидатов.

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев, сообщает delfi.lt.

Голосование на избирательных участках будет проходить с 7 до 20 часов. В списке избирателей значится 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

До окончания голосования действует запрет на агитацию. В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Второй срок полномочий действующего президента Дали Грибаускайте истекает в июле. На референдуме о сокращении числа парламентариев предлагается установить в Конституции 121 место в парламенте вместо нынешних 141 места.

На втором референдуме предлагается расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".


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