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«Что такое сто рублей?»: гомельские строители грозят забастовкой

  • 7.06.2019, 16:19

«Гомельпромстрой» столкнулось с серьезными экономическими трудностями.

Согласно договору, заработная плата в организации должна выплачиваться с 25 по 30 число каждого месяца. Однако на этот раз зарплату в «Гомельпромстрое» задержали. По словам рабочих, проблемы у них начались уже несколько месяцев назад. Заработная плата в ряде подразделений стала падать, в некоторых случаях едва превышала триста рублей. Теперь выплату денег вообще задержали, пишут «Сильные новости».

Строитель Александр говорит:

— У многих из нас кредиты, и каждый день просрочки влечет за собой начисление пени. И детей надо чем-то кормить. Причину задержки нам не называют, ссылаются только, что наши партнеры нам тоже должны. Но нам от этого не легче. Мы честно вкалывали месяц, а денег нет.

Работники и члены их семей стали обращаться с жалобами в разные инстанции — от профсоюза строителей до администрации Лукашенко. Везде им обещали разобраться.

С утра 5 июня рабочие, занятые на строительстве детского садика в 104-м микрорайоне и жилого дома на улице Федюнинского, фактически забастовали. Они вышли на строительные площадки, но к работе не приступали. К бригадам на детском садике, сдача которого запланирована на ближайшее время, выехало руководство. Рабочим было обещано выплатить хотя бы часть денег. После обеда строители начали работу.

6 июня рабочим выдали «аванс» — по 100 рублей. Когда отдадут остальную часть зарплаты, пока не сообщается.

«Что такое сто рублей?» — пожимают плечами рабочие. «Цены в магазине — сами знаете какие. Разменял "сотку" — и ее уже нет». Прорабы отговаривают строителей от забастовки, утверждая, что в результате они, дескать, только потеряют заработок. У рабочих по этому поводу разные мнения. Многие строители говорят о желании уволиться и искать работу в России или Польше.

В последнее время строительный комплекс Беларуси переживает не лучшие времена. В ОАО «Гомельпромстрой» прошла «оптимизация», ряд управлений и производственных баз ликвидированы и объединены. Наблюдается отток строителей за пределы Беларуси.

Связаться с руководством «Гомельпромстроя» нам не удалось. В приемной только сообщили, что все оно в полном составе выехало на совещание в облисполком. Когда вернется — неизвестно. На вопрос, будет ли полностью выплачена зарплата работникам, нам сказали: «Только этим и занимаемся сейчас».

Старейшие строители Гомеля

ОАО «Гомельпромстрой» является старейшей строительной организацией Гомеля. Гомельский областной строительный трест был создан сразу после образования области в 1938 году. Менее чем через три недели после освобождения нашего города, в декабре 1943 года трест был воссоздан. Именно областной стройтрест выполнял основные работы по послевоенному восстановлению Гомеля. Тогда на стройках работали в основном женщины. А старейшему рабочему треста Ивану Прокофьеву было 90 лет.

В 1953 году облстройтрест преобразован в строительный трест № 9. Именно его специалисты возводили дома в стиле историзма на нынешнем проспекте Ленина, в 1954-м построили Гомельский областной драматический театр. В 1957 году он реорганизован в трест № 10. В 1956 году строители треста смонтировали Гомельскую телевышку. В 1961 году — приступили к сооружению первых панельных домов в Гомеле. Трест № 10 сооружал такие промышленные гиганты Гомеля, как завод «Центролит» и Гомельский химзавод, и многие другие. В 1977 году трест был преобразован в объединение «Гомельпромстрой». В прошлом его возглавляли такие легенды гомельского строительного комплекса, как Иван Золотухин (1968-1976) и Игорь Нелюбин (1976-1998).

При Нелюбине объединение стало диверсифицировать рынки строительных услуг и работать за пределами РБ. В последние годы «Гомельпромстрой» имел строительные подряды в Туркменистане.


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