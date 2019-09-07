В Японии найден почти полный скелет нового вида гадрозавра 2 7.09.2019, 19:22

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Скелет найден на острове Хоккайдо.

Японские палеонтологи проводящие раскопки на острове Хоккайдо дали определение хорошо сохранившемуся скелету неизвестного ранее науке вида динозавров. Относится он к гадрозаврам или, как их еще называют, утконосым динозаврам, но значительно отличается от уже зафиксированных видов, передает planet-today.ru.

Частично хвост его был обнаружен еще в 2003 году и только уже значительно более поздние раскопки выявили весь скелет. И вот недавно команда ученых заявила об его определении и отнесении к новому виду.

Новый вид получил название Kamuysaurus japonicas, что означает «божественный ящер из Японии». Главное его отличие состоит в том, что он обладал имеющими несколько иной наклон спинными шипами и укороченной челюстной костью, которая, к тому же имела более низкое расположение. Также отмечается отсутствие головного гребня, характерного для многих других видов. Возраст обнаруженного скелета ученые определили как 72 миллиона лет. Предположительно это была взрослая особь примерно девяти лет. Передвигаться он мог как на двух, так и на четырех конечностях. Высотой был около восьми метров при весе в 4-5 тонн.

Как отмечают ученые, такая уникальная как по принадлежности, так и по степени сохранности находка, поможет им лучше ориентироваться в огромном разнообразии динозавров, да и в процессе эволюции в целом.