Почему США хотят ограничить въезд гражданам Беларуси? 25 22.01.2020, 13:17

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Ограничения могут коснуться также выдачи грин-карт.

США планирует ввести новые ограничения на визы для путешественников и иммигрантов, сообщает «Еврорадио». В «черный список» попали Эритрея, Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Судан, Танзания и… Беларусь!

Что объединяет нас с этими странами?

Конкретно к Беларуси Белый дом претензий не выдвигает. Однако известны принципы, по которым формируется список: несоблюдение требований безопасности, отсутствие биометрических данных, недостаточно интенсивный обмен информацией с США и недостаточные меры по борьбе с терроризмом.

Изначально страны, в отношении которых Трамп ввел визовые санкции, имели еще один отличительный признак: в них преобладали мусульмане. Однако после обвинений в религиозной нетерпимости список подкорректировали. А в новых кандидатах на визовые ограничения мусульмане не составляют большинство.

Еще один критерий — количество просроченных виз. По данным Министерства внутренней безопасности США, в 2018 году дольше положенного срока оставались в стране 24% эритрейцев, 15% нигерийцев и 12% граждан Судана. По белорусам такой статистики нет.

Так что, гражданам Беларуси запретят получать американские визы?

Не совсем. Представители администрации президента США заявили, что граждане стран, включенных в «список Трампа», не обязательно столкнутся с общим запретом на поездки в США. Запрет может быть частичный. Это значит, белорусам могут ограничить выдачу определенных типов виз. Например, деловых или гостевых. Ограничения могут коснуться также выдачи грин-карт. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Что касается грин-карт. Дональд Трамп призвал в принципе прекратить эту программу, заявив, что она позволяет нежелательным людям въезжать в США. Он предложил вместо этого переориентировать существующую визовую систему на квалифицированных работников.

А кто уже в «черном списке»?

Компания славная. Сейчас ограничения действуют для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и Северной Кореи, а также для политических чиновников из Венесуэлы.

Эти ограничения — навсегда?

Нет. Но единственная страна, которую сперва включили в «черный список», а потом убрали из него, — это Чад. Он был в самом первом списке и покинул его в апреле 2018 года.

Граждане стран, внесенных в список, могут в индивидуальном порядке настаивать на получении американской визы. Но успешных прецедентов пока не было.

Пока Дональд Трамп остается президентом США, список вряд ли отменят целиком. Представитель Белого дома Хоган Гидли в комментарии для New York Times рассказал, что администрация президента США считает запрет «чрезвычайно успешным» в защите американских интересов.

Он отметил, что АП не планировала никаких заявлений, касающихся запрета.

“«Здравый смысл и национальная безопасность диктуют, что, если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, она также должна соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом, — сказал Гидли. — Мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штатов».