У рентабельных белорусских предприятий забирают деньги 14 18.11.2020, 12:49

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Казна «таракана» совсем опустела.

В опубликованном сегодня специальном постановлении Совмина перечислено около 50 организаций, которые должны перевести на счета государства дополнительные деньги (сверх уже заплаченного по всем нормативным актам). Самое крупное обязательство у табачной фабрики «Неман» — 26,5 млн рублей. Другие предприятия из списка выглядят намного скромнее. Только 4 организации перечислят 1 миллион рублей и более: «Белорусская универсальная товарная биржа» (1,7 млн), «Минский завод игристых вин» (1,5 млн), РУП по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (1,3 млн), «Национальный центр обмена трафиком» (1 млн).

Большинство предприятий обязаны перечислить всего несколько десятков тысяч рублей: Управление капстроительства Гомельской области — 30 тысяч, ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод» — 15 тысяч, Управление капстроительства Витебска — 10 тысяч, ОАО «Комплекс-партнер» — 10 тысяч, Управление капстроительства Витебска — 9 тысяч. Обнять и плакать.

«Похоже, денег у диктатора нет совсем — на содержание карателей приходится собирать последние крохи. Кстати, это постановление в очередной раз свидетельствует о том, что каждая копейка от продажи табачных изделий и алкоголя неминуемо пойдет на поддержание режима», — пишет по этому поводу телеграм-канал НЕХТА.

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