Литовская разведка рассказала о скрытом инциденте на БелАЭС 5 4.02.2020, 11:28

2,236

Сокрытие информации белорусской стороной поддержал «Росатом».

В традиционном отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки сказано, что АЭС строят вопреки требованиям международных стандартов безопасности, сообщает Delfi.

"По мере приближения установленного срока запуска БелАЭС нарастает напряжение между ответственными белорусскими ведомствами, заказчиками проекта, и представителями "Росатома" – все они боятся ответственности за возможные инциденты на построенной в спешке БелАЭС", – сказано в отчете. В документе БелАЭС - это Островецкая АЭС.

Разведка обратила внимание на то, что в июле 2019 года с поста ушел руководивший строительством станции Дмитрий Романец.

Литовская разведка считает, что он ушел с поста, чтобы "избежать ответственности за имевшие место инциденты и дальнейшие сложные работы по подготовке станции к запуску".

По данным отчета, Белорусский следственный комитет уже начал расследование в связи с инцидентами на строительной площадке, в ходе расследования были задержаны несколько человек, работавших на российского подрядчика, однако из-за давления со стороны российских дипломатов дела были прекращены.

В документе сказано, что представители "Росатома" халатно относятся к требованиям белорусских ведомство, контролирующих строительство, а самим белорусам не хватает как компетентности, так и воли для жесткого контроля.

По данным разведки, в конце июня прошлого года из-за халатных действий рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, начался пожар, однако белорусские ведомства не сообщили об этом инциденте.

"По оценке разведки, установку сокрытия подобной информации о недостатках проекта БелАЭС поддерживает "Росатом", поскольку опасается за свою международную репутацию надежного партнера в деле осуществления проектов строительства АЭС", – сказано в документе.

Напомним, это не первый инцидент на БелАЭС. Cтроительство станции в Островце сопровождалось падениями реактора, гибелью рабочих и многочисленными ЧП. Подробную информацию о строительстве Островецкой АЭС вы можете найти в фильме Studio Х97 «Островец смерти».