Tesla показала мир «глазами» автопилота 4.02.2020, 17:29

2020 будет годом, когда водителю не придется больше держать руки на руле.

Компания активно нанимает новых специалистов по разработке систем автономного движения. На сайте компании появилось видео, на котором можно увидеть дорогу так, как видит ее новейший автомобиль марки — пикап Cybertruck, пишет «Хайтек+».

Если верить словами главы Tesla Илона Маска, 2020 будет годом, когда автопилот компании станет полностью автономным, и водителю не придется больше держать руки на руле. Прогресс инженеров Tesla в этом направлении заслуживает уважения, однако впереди еще много работы.

Отдел ИИ и автопилота Tesla все чаще приглашает специалистов по аппаратному обеспечению, нейронным сетям, алгоритмам и инфраструктуре оценки. А недавно на странице вакансий появилась новая информация об автопилоте.

В том числе, есть возможность взглянуть на скриншоты симулятора, в котором происходит обучение. Также Маск пообещал вскоре выпустить «полную версию» автопилота, которая не будет пасовать перед перекрестками.

В недавнем интервью для подкаста Third Row Tesla Маск сказал, что сейчас компания «существенно переписывает автопилот». В частности, большое внимание уделяется нейронной сети.

Ограниченный ранний доступ к полному автопилоту (Full Self-Driving, FSD) был анонсирован Маском в декабре прошлого года. Испытания продолжатся на протяжении всего 2020 года. Затем, обещал он, электромобили компании превратятся в самостоятельные роботакси — и Tesla вообще перестанет их продавать.