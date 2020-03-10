Бывший охранник Лукашенко пригрозил выдать государственные секреты 15 10.03.2020, 13:08

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Андрей Втюрин

Андрей Втюрин попросил суд допрашивать его в закрытом режиме.

В суде Московского района Минска сегодня в 11:00 начнется выездное судебное заседание Верховного суда по делу бывшего директора «Белтелекома» Сергея Сиводедова и бывшего члена Совбеза Андрея Втюрина. Этих двоих, а также еще 14 человек обвиняют в многочисленных фактах получения и дачи взяток во время поставок телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и ПО в Беларусь.

Ходатайство о частичном закрытии процесса Андрей Втюрин подал в самом начале процесса, сообщает «Радыё Свабода». Он мотивировал это тем, что во время его допроса могут быть озвучены некоторые факты, касающиеся деятельности Совета безопасности, обязанностей его руководства, а также другие аспекты. Ходатайство Втюрина поддержали его адвокаты и 15 других обвиняемых. Прокурор выступил против.

В итоге суд после короткого рассмотрения ходатайства Втюрина на месте постановил в нем отказать. Вместе с тем судья Жуковский отметил, что к вопросу о частичном закрытии заседания можно будет вернуться позже.

Согласно обвинению, у тех, кто получил взятку, изъяли более 1 миллиона 650 тысяч долларов, 62 тысяч евро и около 1 килограмма золота.

Делом Андрея Втюрина занималось Следственное управление КГБ, долгое время о нем не было известно никаких подробностей. Только в начале декабря прошлого года Комитет госбезопасности опубликовал официальное сообщение о завершении расследования, где раскрывались некоторые детали. В частности, стало известно, что, кроме Втюрина, фигурантами дела являются еще 15 человек. А бывшего охранника Лукашенко обвиняют во взятке размером 190 тысяч долларов.

Об аресте Андрея Втюрина стало известно 29 апреля 2019 года. Сообщалось, что он может быть задержан по подозрению в получении взятки особо крупного размера. До работы в Совете безопасности Андрей Втюрин много лет руководил службой безопасности Лукашенко - с 2007-го по 2014-й. Он имеет два медали «За безупречную службу» (2-й и 3-й степеней), а также орден «За службу Родине» 3-й степени.

После задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси.