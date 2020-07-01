Tesla стала самым дорогим автопроизводителем 1 1.07.2020, 22:16

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Илон Маск

Компания Илона Маска обогнала Toyota.

Акции Tesla достигли исторического максимума на торгах в среду, 1 июля, свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ. По состоянию на 21:28 мск бумаги выросли на 4,45%, до $1127,88. Максимальное значение в течение торгового дня составило $1135,33, передает РБК.

По данным сервиса Yahoo Finance, капитализация Tesla составила $208,7 млрд. Это выше стоимости японского автоконцерна Toyota Motor, которая, по данным Bloomberg, оценивается в $201,9 млрд.

Котировки Tesla выросли более чем в два раза с начала 2020 года — c $418,33 до $1135,33. С февраля 2020 года рыночная стоимость Toyota упала более чем на 10%.

По итогам первого квартала Tesla выпустила 103 тыс. электрокаров. Это составляет 4% от почти 2,4 млн машин, произведенных на заводах Toyota.

Bloomberg напоминает, что Toyota была пионером на рынке газоэлектрических автомобилей и первой выпустила гибридную модель Prius. Но опоздала с переходом на полностью электрические автомобили и сделала ставку на водородные топливные элементы. Сейчас концерн вкладывает большие средства в электрокары и самоуправляемые машины.