Новый удар по России: ЕС делает ставку на водород в энергетике 11 9.07.2020, 9:58

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Фото: DPA

Что будет с кремлевскими доходами от газа?

В ЕС хотят уменьшить зависимость от ископаемых энергоносителей и достичь климатической нейтральности до 2050 года. В среду, 8 июля, Еврокомиссия представила два документа, которые должны помочь в достижении их целей. Это стратегия интеграции энергетической системы и водородная стратегия. Их на пресс-конференции в Брюсселе представили исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает dw.com.

Интеграция энергосистем и водородная стратегия

Обе стратегии предусматривают развитие в странах ЕС "чистой" энергетики. Сейчас энергетический сектор ответственен за около 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Главной целью стратегии интеграции энергосистем является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и снижение энергопотерь.

В Еврокомиссии эту систему описывают так: люди ездят на электромобилях, которые они заряжают от солнечных батарей, размещенных на крышах зданий, а квартиры обогреваются теплом, выделяемым заводом или центром обработки данных, размещенным неподалеку.

Вторая цель этой стратегии - замена ископаемых источников энергии - угля, нефти и газа - электричеством. Речь идет, например, о транспортной сфере и жилищном секторе. Там же, где такой переход на электричество не является рентабельным, Еврокомиссия выступает за использование водорода или биогаза.

Водородная стратегия ЕС включает комплекс мероприятий для продвижения "зеленого" водорода в европейской энергетике и декарбонизации экономики. Например, речь идет о частичной замене угля на водород при производстве стали и о переводе на водородное топливо пассажирского и грузового авто- и железнодорожного транспорта. Для достижения этих целей было предложено 38 мер, включающих законодательные инициативы и финансирование новых технологий.

Участие России в водородной стратегии

Отвечая на вопрос, что эти стратегии означают для отношений с Россией, Кадри Симсон напомнила, что климатическую нейтральность к 2050 году можно достичь только при отказе от ископаемых источников энергии. "Все партнеры, поставляющие нам эти виды топлива, должны принять это во внимание", - отметила еврокомиссар.

В Брюсселе прогнозируют, что потребление природного газа в ЕС будет снижаться. Но импорт голубого топлива, главным поставщиком которого является Россия, на первом этапе останется стабильным. В Еврокомиссии также хотят развивать систему трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ - это переоснащение газопроводов. Стоимость этого оценивают в 10-30% от цены прокладки новых труб.

Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности рассказал, что Россия заинтересована в производстве водорода из природного газа по технологии, с помощью которой в атмосферу выбрасывается намного меньше углекислого газа. "Но на данный момент мы не наблюдаем четкого видения с российской стороны. Хотя мы знаем, что они работают над этим. Они обращаются к нам и мы не закрываем двери, мы слушаем их идеи и обсуждаем их", - отметил чиновник.

В Брюсселе отводят немалую роль в этом и для Украины. "Эти стратегии - также шанс для Украины. Мы будем контактировать с Украиной и смотреть, как она может развивать производство для поставок на наш рынок", - отметил источник DW в Еврокомиссии.