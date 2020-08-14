Минские работники вышли на площадь Независимости

Минские работники вышли на площадь Независимости15
- 14.08.2020, 16:21
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(обновляется) Бастующие объединяются с протестующими.
Как сообщает корреспондент nn.by, огромная колонна работников МТЗ по проезжей части движется в центр Минска. К ним присоединяются люди. Они идут на площадь Независимости, где уже тысячи минчан скандируют: «Уходи!»
16:57 15-тысячная колонна демонстрантов перекрыла проспект в районе площади Победы и идет в сторону площади Независимости.
16:36 Колонны стекаются в центр Минска.
16:20 Тысячи человек идут по проспекту Независимости. Просто огромная колонна.