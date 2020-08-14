Минские работники вышли на площадь Независимости 15 14.08.2020, 16:21

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Фото: «Радыё Свабода»

(обновляется) Бастующие объединяются с протестующими.

Как сообщает корреспондент nn.by, огромная колонна работников МТЗ по проезжей части движется в центр Минска. К ним присоединяются люди. Они идут на площадь Независимости, где уже тысячи минчан скандируют: «Уходи!»

16:57 15-тысячная колонна демонстрантов перекрыла проспект в районе площади Победы и идет в сторону площади Независимости.

16:36 Колонны стекаются в центр Минска.

16:20 Тысячи человек идут по проспекту Независимости. Просто огромная колонна.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: Белсат

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