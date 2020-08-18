Беларусь, 18 августа, вечер (Онлайн)7
- 18.08.2020, 21:09
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Невероятная атмосфера на площади Независимости и в центре городов по всей стране.
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.
Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.
Сегодня вечером белорусы продолжают выходить на акции протеста. Невероятная атмосфера сейчас царит на площади Независимости в Минске и в центре городов по всей стране.
21:59 Фото дня: площадь Независимости в Минске.
21:37 Самохваловичи выходят на протесты каждый день!
21:35 Вечерняя Лида - вся в огоньках!
21:34 Заславль не спит!
21:32 Вечерний Гродно прекрасен! Праздник свободы продолжается!
21:31 Крутая компьютерная графика на тему событий, происходящих в Беларуси.
21:30 Море огней от фонариков в Гомеле!
21:28 Людей на площади Независимости становится все больше, а протест - все громче!
21:16 Перфоманс на площади Независимости: демонстранты обклеили памятник Ленину плакатами.
21:09 В Могилеве тоже сейчас круто!
21:07 Сморгонь тоже поздравила Тихановского с днём рождения!
21:02 А в Гродно после митинга — концерт!
21:00 Люди на площади Независимости поют «Тры чарапахi». Потрясающая атмосфера!
20:53 Так выглядят свободные люди в Минске!
20:50 В Гродно собралось более 20 тысяч человек. Перед демонстрантами выступил Лявон Вольский.
20:47 Тысячи фонариков и мощное «Уходи!» на площади Независимости в Минске.
20:45 В Гомеле вышло просто море людей!
20:42 Потрясающая атмосфера и на митинге в Могилеве!
20:40 Невероятная атмосфера на площади Независимости в Минске!
20:37 Браслав сегодня. Молодцы!
20:35 В Волковысске появилось инсталляция, посвящённая белорусскому ОМОНу.
20:33 Люди на площади Независимости скандируют: «Спасибо шахтерам!».
20:30 Тысячи огоньков в центре Минска. Люди скандируют: «МТЗ».
20:27 Работник МТЗ благодарит тысячи минчан на площади Независимости и говорит: «Идем до конца!».
20:25 Митинг в Могилеве. Люди держат плакат «Трибунал требуют наши сердца».
20:24 Атмосфера на площади Независимости сегодня вечером. Люди скандируют «Трибунал» и «МТЗ».