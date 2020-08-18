Беларусь, 18 августа, вечер (Онлайн) 7 18.08.2020, 21:09

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Фото: belsat.eu

Невероятная атмосфера на площади Независимости и в центре городов по всей стране.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Сегодня вечером белорусы продолжают выходить на акции протеста. Невероятная атмосфера сейчас царит на площади Независимости в Минске и в центре городов по всей стране.

21:59 Фото дня: площадь Независимости в Минске.

21:37 Самохваловичи выходят на протесты каждый день!

21:35 Вечерняя Лида - вся в огоньках!

21:34 Заславль не спит!

21:32 Вечерний Гродно прекрасен! Праздник свободы продолжается!

21:31 Крутая компьютерная графика на тему событий, происходящих в Беларуси.

21:30 Море огней от фонариков в Гомеле!

21:28 Людей на площади Независимости становится все больше, а протест - все громче!

21:16 Перфоманс на площади Независимости: демонстранты обклеили памятник Ленину плакатами.

21:09 В Могилеве тоже сейчас круто!

21:07 Сморгонь тоже поздравила Тихановского с днём рождения!

21:02 А в Гродно после митинга — концерт!

21:00 Люди на площади Независимости поют «Тры чарапахi». Потрясающая атмосфера!

20:53 Так выглядят свободные люди в Минске!

20:50 В Гродно собралось более 20 тысяч человек. Перед демонстрантами выступил Лявон Вольский.

20:47 Тысячи фонариков и мощное «Уходи!» на площади Независимости в Минске.

20:45 В Гомеле вышло просто море людей!

20:42 Потрясающая атмосфера и на митинге в Могилеве!

20:40 Невероятная атмосфера на площади Независимости в Минске!

20:37 Браслав сегодня. Молодцы!

20:35 В Волковысске появилось инсталляция, посвящённая белорусскому ОМОНу.

20:33 Люди на площади Независимости скандируют: «Спасибо шахтерам!».

20:30 Тысячи огоньков в центре Минска. Люди скандируют: «МТЗ».

20:27 Работник МТЗ благодарит тысячи минчан на площади Независимости и говорит: «Идем до конца!».

20:25 Митинг в Могилеве. Люди держат плакат «Трибунал требуют наши сердца».

20:24 Атмосфера на площади Независимости сегодня вечером. Люди скандируют «Трибунал» и «МТЗ».