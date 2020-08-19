Белорусская революция продолжается (Онлайн) 14 19.08.2020, 8:47

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11-й день забастовок и протестов.

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка, которую поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Участники вчерашнего многотысячного митинга на площади Независимости и ряд телеграм-каналов призвали белорусов утром и днем приходить к проходным заводов, чтобы поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов.

10.43 «Белшина» тоже продолжает сегодня забастовку! Видеофакт.

10.42 В Поставах Витебской области у здания городской поликлиники сейчас проходит забастовка и акция протеста медиков.

10.41 На авторынке в Слуцке проходит акция в поддержку бастующих.

10.19 "Белшина" бастует, рабочие идут маршем.

9.26 У проходной Минского тракторного завода ОМОН разогнал собравшихся людей, задержано более 20 человек. Рабочие просят минчан срочно подъехать к заводу!

9:13 Забастовка на «Беларуськалии»: шахтеры вышли в центр Солигорска. «Радыё Свабода» проводит прямую трансляцию с митинга горняков.

9:01 Вот так выглядит солидарность с рабочими!

8:50 Айтишники тоже пришли к МТЗ чтобы поддержать рабочих. В 6:30 они встречали сотрудников у входа на предприятие аплодисментами и криками.

7:51 Тысячи минчан с самого утра пришли к МТЗ поддержать рабочих. Люди держат плакаты: «Вы - наши супергерои», «Забастовка», «Рабочие решают все».

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