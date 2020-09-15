Компания из США, которая поставила режиму Лукашенко технику для фильтрации интернет-трафика, отменила сделку 5 15.09.2020, 22:18

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В компании заявили, что режим Лукашенко использовал их технологии для нарушения прав человека.

Мы ранее цитировали текст Bloomberg, где говорилось, что американская компания Sandvine Inc. поставила в Беларусь технику, которая фильтрует 40% интернет-трафика и могла послужить причиной сбоев интернета в первые дни после президентских выборов. Теперь то же издание сообщило, что Sandvine, технологическая компания, приобретенная калифорнийской частной инвестиционной компанией Francisco Partners, расторгла сделку с Беларусью, заявив, что режим Лукашенко использовало ее технологии для нарушения прав человека.

Напомним, в конце августа Bloomberg сообщил — проблемы с интернетом в Беларуси, которые начались в день президентских выборов, то есть 9 августа, были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine.

Согласно документам, техника Sandvine была установлена на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком «использует ее для управления интернет-активностью страны».

Тогда в Sandvine отказались от комментариев о вероятной причастности к блокировке интернета в Беларуси и направили корреспондента Bloomberg на страницу корпоративной этики на сайте компании, где говорилось, что Комитет по деловой этике рассматривает использование технологий Sandvine, чтобы исключить риск их использования «в ущерб правам человека». Но затем в редакцию Bloomberg попала запись, на которой было слышно, как руководство компании признается, что Sandvine все же предоставила нашей стране технологию, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика. Тогда представители фирмы заверили, что данное сотрудничество не нарушило санкции США.

Этим вопросом заинтересовались сенаторы США и правозащитные организации.

Спустя несколько дней, во вторник 15 сентября, Sandvine выпустила заявление. В нем утверждается, что предварительное расследование показало — в продукты компании был добавлен некий пользовательский код, «чтобы препятствовать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси».

«Это нарушение прав человека, которое привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем, — говорится в заявлении. — Sandvine очень серьезно относится к нарушениям прав человека».

Также Sandvine отметила, что «не нарушала никаких законов или санкций США или других действующих законов или санкций в области экспортного контроля» и что «с технологической точки зрения мы изучаем способы улучшения наших продуктов, чтобы снизить риск неправильного использования».

Как говорится в Telegram-канале «Техноклуб N», скорее всего, оборудование, поставленное в Беларусь, просто лишится «суппорта и обновлений».

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