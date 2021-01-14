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Washington Post: Трамп изолировался и злится

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  • 14.01.2021, 13:11
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Washington Post: Трамп изолировался и злится
Дональд Трамп
фото: © whitehouse.gov

Официальные лица Белого дома блокируют звонки.

Когда Дональд Трамп в среду стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент, он разозлился и изолировался, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Washington Post.

В то время как его президентству осталось меньше недели, внутренний круг Трампа сокращается, офисы в его Белом доме пустуют, а президент бросается на некоторых из тех, кто остался.

Он злится, что его союзники не стали более решительно защищать его призывы к толпе сторонников, которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе.

Хотя Трамп был исключительно зол на вице-президента Майка Пенса, его отношения с одним из его самых стойких защитников адвокатом Руди Джулиани также разрываются. Трамп дал указание помощникам не оплачивать гонорары адвокатов Джулиани.

New York Times в свою очередь написала, что официальные лица Белого дома начали блокировать звонки Джулиани президенту.

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