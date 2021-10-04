Андрей Суздальцев о перестрелке в Минске: Ненависть к режиму дошла до критической массы 4.10.2021, 12:03

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андрей суздальцев

Где-то обязательно должно было «щелкнуть».

Российский политолог Андрей Суздальцев прокомментировал перестрелку в Минске. Напомним, IT-шник Андрей Зельцер застрелил сотрудника КГБ, который ворвался к нему в дом:

— То, что случилось на Якубовского, не было ответом «пружины» Сопротивления, но стало понятно, что у зажатого под «плинтус» общества начали гореть «предохранители». Молодой человек, Андрей Зельцер, прекрасно зная, что он может получить в ответ от «правоохранителей», все-таки взялся за ружье. И дело даже не в том, что в глазах белорусского населения белорусские силовики полностью идентичны уголовникам, а зачастую ими и воспринимаются. На самом деле перед нами факт осознанного выбора: Андрей выбрал бой и несомненную смерть вместо пыток в застенках белорусских МВД и КГБ. Иными словами, в этой квартире, в лице конкретного человека, мы видим, что ненависть к режиму дошла до критической массы. И произошел «скачок», а скорее «щелчок» …

Но и погибший сотрудник КГБ тоже в чем-то оказался жертвой. Больше года все белорусские силовые ведомства, не зная ни отдыха, ни времени, чтобы перевести дух, находятся в состоянии войны. Согласимся с тем, что подавление народного восстания всегда было войной не просто с уличными маршами, но и войной везде – в транспорте, во дворе, в магазине, с соседями, с родственниками и близкими, да и с самими собой. Рядовой состав превратился в какой-то обезумевший от безнаказанности сброд, готовый хватать, пытать и убивать любого – мужчину, старика, женщину, ребенка, и, судя по внешнему наблюдению, начальство потворствовало морально-нравственной деградации своих сотрудников, а не сходящие с телевизионных экранов белорусского телевидения «эксперты» неустанно натравливали и натравливают силовиков на собственный народ. Где-то обязательно должно было «щелкнуть» …

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