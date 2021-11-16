В Пинске забастовали работники «Яндекс.Такси» 10 16.11.2021, 15:25

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Недовольные водители собрались на парковке, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Примерно 50 водителей собрались на парковке для обсуждения дальнейшей стратегии действий в Пинске. Дело в том, что «Яндекс.Такси» решил ухудшить условия труда водителям, увеличив число заказов, а гарантрованные выплаты снизил с 200 до 190 рублей. Также ситуация с выплатами напряженная и в Барановичах. Один из водителей разложил по полочкам как обстоят дела с зарплатой у агрегатора:

— Средняя стоимость аренды авто 50р. К этим 50р + 40р комиссия. За 45 заказов. На топливо примерно 40-45р за смену. Гарант уменьшили до 190р.

Теперь считаем. Водитель выезжает в 7 утра и к 11-12 вечера освобождается (это час обеда и пару перекуров на кофетайм). 190р-50р-40р-40р. 50р в карман + чаевые 2-3р за смену. И это за 14-15 часовой рабочий день. Вы плачетесь, что водители отказывают в поездках, поверьте, за смену у водителя в среднем 3-5 отмен. Это потерянный час времени и примерно 30 км расстояния проезженного впустую за счёт водителя…

Яндекс думает только о том, чтобы клиент дёшево проехал. Вот поэтому и вышли на забастовку, потому что водители тоже хотят заработать за свою работу, а не бесплатно людей катать.

«Яндекс давно отличился своей грабительской политикой, буквально вытеснив с рынка всех перевозчиков. Мы знаем, что подобная ситуация не только у водителей Пинска, но и в дргих городах. Поддержите своих коллег», — пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

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